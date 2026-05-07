Shakira cantará la canción oficial del Mundial como pasó en 2010 con España campeona

La cantante Shakira ha confirmado su regreso al mayor evento futbolístico del planeta. La artista colombiana ha anunciado a través de sus redes sociales que su nueva canción, titulada Dai Dai, será el tema oficial del Mundial de fútbol de 2026, torneo que se disputará entre los meses de junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. Mediante la publicación de un breve y llamativo vídeo, la intérprete ha adelantado a sus seguidores que el lanzamiento definitivo del sencillo tendrá lugar el próximo día 14, generando una gran expectación a nivel internacional.

La canción es esta:

En el metraje compartido por la artista, que fue grabado en el mítico estadio de Maracaná situado en Río de Janeiro, se puede observar a la cantante luciendo una indumentaria muy reconocible. Viste una camiseta amarilla y un pantalón corto azul, colores que evocan de manera inequívoca al clásico uniforme de la selección de Brasil. Rodeada de varios balones y acompañada por un nutrido grupo de bailarines, la colombiana interpreta los primeros fragmentos musicales de Dai Dai. Durante la grabación, la artista hace su entrada al terreno de juego llevando consigo el esférico Trionda, diseñado de forma exclusiva como el balón oficial para este próximo campeonato. En un gesto cargado de simbolismo, lo deposita sobre el césped como si se dispusiera a iniciar una jugada y da comienzo a una elaborada coreografía.

Sus acompañantes en el baile visten atuendos que representan las banderas y los colores de diversos equipos nacionales, entre los que destacan Colombia, Argentina y Estados Unidos, subrayando así el carácter internacional del torneo. La canción arranca con el pegadizo cántico "Oe, oe, oe", apoyado en un alegre ritmo caribeño que promete convertirse en un éxito en las pistas de baile. La letra, interpretada principalmente en inglés, hace una clara referencia a la unión de las aficiones y a la pertenencia universal que caracteriza a una Copa del Mundo, un evento donde todos los países comparten una misma pasión deportiva sin importar las fronteras.

La cuidada escenografía del anuncio no deja ningún detalle al azar y rinde un claro homenaje a las anteriores participaciones de la cantante en este tipo de competiciones. En la imagen se integran cuatro esféricos emblemáticos que han marcado la historia reciente de los campeonatos organizados por la FIFA. Se trata de los balones correspondientes a los torneos de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, que aparecen colocados de forma estratégica junto al nuevo diseño de Norteamérica 2026. Esta composición visual sirve para recordar el vínculo histórico que existe entre la artista y las grandes citas del fútbol internacional a lo largo de las últimas dos décadas.

Cabe recordar que la relación de la artista sudamericana con la competición deportiva más vista del mundo cuenta con precedentes de enorme éxito comercial. Su inolvidable Waka Waka (Esto es África) se erigió como el himno indiscutible del campeonato de Sudáfrica 2010, marcando a toda una generación de aficionados. Cuatro años más tarde, la colombiana repitió su fórmula magistral en el torneo de Brasil 2014 con el tema La La La, mientras que su popular éxito Hips Don't Lie ya había causado sensación previamente durante la clausura de Alemania 2006. El nuevo vídeo promocional, que tiene una duración exacta de un minuto y siete segundos, concluye con un mensaje contundente pronunciado por la propia cantante: "We Are Ready" ("Estamos listos"), confirmando que la maquinaria para el evento de Norteamérica ya está en marcha.