Unai Emery mete al Aston Villa en la final de la Europa League tras golear al Nottingham Forest

El entrenador vasco Unai Emery lo ha vuelto a hacer en su competición fetiche. Su Aston Villa jugará la final de la Europa League, un hito histórico para el club inglés, que podrá pelear por alzarse con el título el próximo 20 de mayo tras protagonizar una gran remontada ante el Nottingham Forest. Después del tropiezo por la mínima en el partido de ida, los de Birmingham se impusieron con un rotundo 4-0 ante su afición.

Esta será la sexta final en este torneo para el preparador español. Hasta la fecha, Emery contabiliza cuatro títulos en su brillante palmarés europeo, habiendo coronado a equipos como el Sevilla en tres ocasiones y al Villarreal en otra. La única espina clavada fue la final perdida contra el Chelsea, pero ahora tiene la oportunidad de ganar su quinta UEFA ante el Friburgo en la gran cita que albergará Estambul.

El camino hacia la ansiada final no estuvo exento de dificultades. Tras perder 1-0 en el choque de ida disputado en el City Ground, un encuentro que dejó a Emery muy descontento con la actuación del árbitro, la escuadra reaccionó con contundencia en Villa Park. La gran figura de la noche fue el centrocampista Emi Buendía, que firmó una actuación soberbia al fabricar el primer tanto y anotar el segundo.

El jugador argentino dejó una jugada para el recuerdo al sortear a dos defensores rivales. Tras pisar la pelota y llegar a la línea de fondo, mostró el temple necesario para asistir a Ollie Watkins, que no perdonó en boca de gol. El delantero inglés celebró el tanto dirigiéndose hacia el córner y señalando el aparatoso vendaje que llevaba en la cabeza, fruto de un choque fortuito previo con Morato.

Ya en la segunda mitad, la presión local siguió asfixiando al rival. En una acción dentro del área, el central visitante Milenkovic agarró de forma evidente al internacional español Pau Torres. Aunque el colegiado no apreció falta en primera instancia, la intervención del VAR resultó decisiva para señalar la pena máxima. Buendía asumió la responsabilidad y batió con seguridad a Stefan Ortega, que había sido el gran escollo en la ida.

La fiesta se completó en la recta final del encuentro con un doblete de John McGinn, que selló la goleada con dos tantos prácticamente idénticos. El ambiente en la grada era de euforia absoluta, y las cámaras captaron la alegría del príncipe Guillermo, un reconocido aficionado del equipo, abrazándose a Damian Vidagany, director de operaciones de la entidad y persona de total confianza del técnico de Fuenterrabía.

Este triunfo devuelve la ilusión a unos aficionados que no ven a su equipo levantar un trofeo desde la Copa de la Liga de 1996, y que no disputaban una final europea desde la Supercopa de Europa del año 1982. El próximo mes de mayo, el Aston Villa buscará hacer historia frente al conjunto alemán y cumplir la gran promesa que Emery realizó el día de su presentación, cuando aseguró con rotundidad: "Quiero levantar un título". El sueño está ahora a un solo paso.