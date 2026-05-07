Valverde niega haber llegado a las manos con Tchouaméni y pide perdón al madridismo

Fede Valverde, uno de los pesos pesados del vestuario del Real Madrid, ha querido salir al paso de las informaciones que apuntaban a un enfrentamiento físico con el centrocampista francés Aurélien Tchouaméni. Tras una acalorada discusión durante el último entrenamiento en la Ciudad Real Madrid, el jugador charrúa ha utilizado sus perfiles oficiales en redes sociales para desmentir categóricamente cualquier tipo de agresión entre ambos futbolistas, en un intento de calmar los ánimos en un entorno cada vez más enrarecido por los malos resultados.

"En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él, aunque entiendo que para muchos de ustedes es más fácil creer que nos dimos una paliza mutua o que fue intencional, pero eso no sucedió", relató el centrocampista uruguayo en su comunicado. Con estas palabras, el futbolista pretende zanjar de raíz las especulaciones que habían surgido en las últimas horas y que amenazaban con desestabilizar aún más a una plantilla que no atraviesa su mejor momento de la temporada.

Más allá de la aclaración sobre el incidente, el mensaje del jugador sudamericano ha destacado por su tono de profunda disculpa hacia la afición madridista. "Lo siento. Lo siento de verdad porque esta situación me duele, y el momento que estamos atravesando me duele. El Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida y no puedo ser indiferente", añadió.

Esa es la versión de Valverde. El diario Marca cuenta otra: "Fuentes del vestuario aseguran a MARCA que Valverde se negó a dar la mano a Tchoauméni por la mañana, empezando de esta manera una sesión muy hostil que acabó con un seria pelea en el vestuario al final del entrenamiento. En el lance entre los dos, de manera involuntaria, no propiciado por Tchouaméni, Fede sufrió un fuerte golpe que le provocó una brecha y que le obligó a ir al hospital".

Juanma Rodríguez ha contado en Fútbol es Radio que sin mediación de Tchouameni, Fede Valverde habría caído sobre el pico de una mesa y eso le habría llevado al hospital. Esa es la versión que llega desde fuentes del Real Madrid y que ha podido confirmar LD.