De Gravesen a Valverde: la lista negra de las grandes peleas entre compañeros

El altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en un entrenamiento del Real Madrid ha vuelto a situar el foco sobre uno de los episodios más controvertidos del fútbol profesional: las peleas entre compañeros de equipo. Aunque el club blanco no ha emitido una versión oficial sobre lo ocurrido en Valdebebas, distintas informaciones apuntan a que ambos futbolistas tuvieron que ser separados por sus compañeros y que el uruguayo necesitó atención médica tras sufrir una brecha. Lo que sí se sabe es que Valverde tiene un traumatismo craneoencefálico surgido en ese entrenamiento y se perderá lo que resta de temporada…

Además, este nuevo incidente en el seno madridista ha recordado otros enfrentamientos ocurridos en vestuarios, entrenamientos y partidos tanto en Europa como en Sudamérica. Algunos acabaron con sanciones económicas, expulsiones internas e incluso procesos judiciales.

Del entrenamiento a los golpes

Uno de los episodios más conocidos en el fútbol argentino ocurrió en 2017 durante un entrenamiento de Boca Juniors. Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva se enfrentaron a golpes en una práctica abierta a la prensa en Casa Amarilla. El técnico Guillermo Barros Schelotto decidió expulsar a ambos jugadores de la sesión. Tras lo ocurrido, Insaurralde pidió disculpas públicamente. "Fueron cinco segundos de calentura", afirmó junto a su compañero en una rueda de prensa organizada por el club.

En Racing Club también se produjeron varios incidentes recordados. Por ejemplo, en 2011, Teófilo Gutiérrez y el portero Mauro Dobler protagonizaron una pelea durante un entrenamiento después de un choque en una jugada dividida. Un año más tarde, el propio Teófilo Gutiérrez volvió a verse implicado en otro episodio todavía más grave tras una derrota de Racing ante Independiente. Según relataron varios compañeros, una discusión en el vestuario con Sebastián Saja terminó con el delantero colombiano mostrando un arma de aire comprimido. El incidente marcó uno de los capítulos más polémicos del fútbol argentino en los últimos años.

El Real Madrid y otros casos en Europa

El club blanco también ha vivido enfrentamientos entre futbolistas en distintas etapas. Uno de los más recordados tuvo lugar en 2006, cuando Thomas Gravesen y Robinho se encararon durante un entrenamiento dirigido por Fabio Capello. La tensión comenzó tras una entrada dura del centrocampista danés sobre el brasileño y acabó con ambos jugadores separados por compañeros como Sergio Ramos, David Beckham y Raúl González.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

En el Barcelona, Luis Enrique y Marc Overmars protagonizaron otro encontronazo en 2003 después de una acción brusca en un partidillo de entrenamiento.

Alemania tampoco se libra, ya que en el Bayern de Múnich, Franck Ribéry y Arjen Robben discutieron en el descanso de un partido de Champions League ante el Real Madrid en 2012 por el lanzamiento de una falta. El incidente terminó con una multa económica para el jugador francés. Y luego, en 2015, Jérôme Boateng y Robert Lewandowski tuvieron que ser separados durante una sesión del conjunto alemán tras una entrada fuerte del defensa sobre el delantero polaco.

Casos que acabaron en sanciones

Algunos enfrentamientos entre compañeros tuvieron consecuencias más graves. Por ejemplo, en 2008, Gustavo Munúa golpeó a Dudu Aouate en un entrenamiento del Deportivo de La Coruña. El portero israelí sufrió una herida que necesitó ocho puntos de sutura y el caso terminó en los tribunales. Por ese enfrentamiento, Munúa recibió una condena de seis meses de prisión que posteriormente fue sustituida por una multa económica.

Otro de los casos más duros se produjo en el Manchester City en 2007. En ese año, Joey Barton agredió a su compañero Ousmane Dabo durante un entrenamiento y le provocó lesiones en la cabeza y un desprendimiento de retina. El futbolista francés tuvo que ser trasladado al hospital.

También en Inglaterra quedó para el recuerdo la pelea entre Lee Bowyer y Kieron Dyer durante un partido oficial del Newcastle United ante el Aston Villa en 2005. Ambos jugadores se enfrentaron en pleno encuentro y terminaron expulsados ante miles de aficionados en St James' Park.

Tensiones dentro del vestuario

Las situaciones de presión competitiva y la convivencia diaria suelen aparecer detrás de muchos de estos episodios. Por ejemplo, en 2022, Darío Benedetto y Carlos Zambrano protagonizaron una pelea en el vestuario de Boca Juniors durante el descanso de un partido frente a Racing Club.

El delantero argentino reconoció tiempo después que había perdido el control y aseguró que pidió disculpas inmediatamente después del incidente. Zambrano salió al terreno de juego en la segunda parte con un visible hematoma en el rostro.

En el AC Milan, Zlatan Ibrahimović y Onyewu también llegaron a las manos durante un entrenamiento en 2010. El delantero sueco aseguró posteriormente que acabó con una costilla rota tras el enfrentamiento.

Más recientemente, las informaciones sobre el supuesto conflicto entre Valverde y Tchouaméni han vuelto a abrir el debate sobre la tensión interna en los grandes clubes y la gestión de los vestuarios de élite.