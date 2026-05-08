El fútbol español celebra la gesta del Rayo: a la final y con quinta plaza Champions

El Rayo Vallecano selló este jueves una doble alegría para el fútbol español. El conjunto dirigido por Íñigo Pérez no solo alcanzó la primera final europea de su historia tras eliminar al Estrasburgo, sino que además aseguró para España la quinta plaza adicional que permitirá a otro equipo de LaLiga disputar la próxima edición de la Champions League.

El 0-1 logrado por el conjunto franjirrojo en Francia resultó definitivo en la pelea que mantenían España y Alemania por una de las dos plazas extra que concede la UEFA a las ligas con mejor rendimiento europeo de la temporada. Inglaterra ya tenía asegurada una de ellas y la segunda quedó finalmente en manos del fútbol español.

El desenlace se decidió en una noche de máxima tensión. El gol de Alemao dio ventaja al Rayo y permitió al equipo madrileño controlar la eliminatoria, aunque el suspense se mantuvo hasta el tiempo añadido. Cerca del pitido final del encuentro, el guardameta argentino Augusto Batalla detuvo un penalti lanzado por Julio Enciso que hubiera supuesto el empate y habría retrasado la confirmación matemática de la plaza extra para España.

Un pulso europeo con Alemania

La clasificación se resolvió después de varias semanas de igualdad entre España y Alemania en el coeficiente UEFA. Ambos países llegaban a la recta final de las competiciones continentales con opciones de quedarse con la plaza adicional de Champions.

De hecho, las eliminaciones del Atlético de Madrid y del Bayern de Múnich en la máxima competición europea la pasada semana dejaron toda la presión sobre Rayo Vallecano y Friburgo, que seguían compitiendo en Conference League y Europa League, respectivamente.

Aunque el Friburgo venció por 3-0 al Braga y avanzó a la final europea, la victoria del Rayo fue suficiente para mantener a España por delante en el ránking UEFA. LaLiga cerró la jornada con 22,093 puntos, frente a los 21,642 de Alemania.

Recordemos que durante buena parte de la temporada, España había dominado la clasificación gracias al buen rendimiento de sus clubes en Europa. Sin embargo, los cuartos de final cambiaron el escenario.

Las eliminaciones que complicaron el objetivo

Real Madrid, Barcelona, Betis y Celta quedaron eliminados en Champions League y Europa League, mientras que Alemania solo perdió al Mainz. Especialmente dañinas fueron las derrotas de Madrid y Celta frente a Bayern de Múnich y Friburgo, ya que permitieron a los clubes alemanes recortar una importante diferencia en el coeficiente.

El empate de Harry Kane en la eliminatoria entre Bayern y PSG estrechó todavía más la pelea y dejó la distancia entre ambos países en apenas unas décimas antes de las semifinales.

La situación obligó a que la resolución se aplazara hasta el último momento. Si Celta o Betis hubieran superado los cuartos de final, España habría asegurado antes esa quinta plaza. Finalmente, fue el Rayo Vallecano quien sostuvo las opciones españolas en Europa.

Un beneficio para varios equipos de LaLiga

La plaza adicional modifica de forma directa la pelea por Europa en la clasificación liguera. En estos momentos, el Betis sería el principal beneficiado al ocupar la quinta posición, que ahora da acceso directo a la Champions League.

También se verían favorecidos otros equipos implicados en la lucha europea, como Celta, Getafe, Athletic Club u Osasuna, ya que el nuevo reparto abre una plaza extra para disputar competiciones continentales la próxima temporada. Además, el propio Rayo Vallecano mantiene intactas sus opciones de clasificarse también para Europa League si consigue conquistar la Conference League en la final.

A comienzos de temporada pocos imaginaban que el futuro europeo de España dependería del Rayo Vallecano. El equipo madrileño ha terminado convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas del curso continental para LaLiga.

El conjunto de Íñigo Pérez ha superado varias eliminatorias de máxima exigencia y jugará ahora la primera final europea de su historia. Su recorrido no solo ha impulsado al club vallecano, sino que también ha terminado beneficiando al conjunto del fútbol español.