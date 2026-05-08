Multa histórica del Real Madrid a Valverde y Tchouaméni por su pelea

El Real Madrid ha tomado una decisión después de abrir un expediente a Fede Valverde y Tchouaméni tras el altercado protagonizado en el entrenamiento. El club ha impuesto una multa económica de 500.000 euros a cada jugador, una cantidad que no tiene precedentes en la historia de la entidad ni del deporte.

En el comunicado emitido se ha informado de que ambos futbolistas han comparecido ante el instructor del expediente y, "durante dicha comparecencia, han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos".

Además, desde el Real Madrid han asegurado que también "han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición". Tanto Fede Valverde como Tchouaméni se han puesto a disposición de la entidad para aceptar la sanción que el club estimara oportuna. Con la multa de 500.000 euros impuesta, el club blanco concluye así con los procedimientos internos correspondientes.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2026

La entidad de Valdebebas ha optado por no aplicar ninguna sanción deportiva ni a Valverde ni a Tchouaméni. En el caso del uruguayo, no podrá estar a disposición de Arbeloa en un periodo comprendido entre 10 y 14 días por lo ocurrido durante la pelea. En lo que respecta al galo, podrá jugar el próximo domingo en el Clásico que se disputará en el Spotify Camp Nou.

De esta manera, el conjunto blanco zanja el castigo de manera económica, pero impide que el asunto tenga consecuencias en el terreno de juego de cara al tramo final de la temporada.