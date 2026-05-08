La tertulia de El Primer Palo de este jueves estuvo marcada por la victoria del Rayo Vallecano en Estrasburgo y su clasificación a la final de la Conference League. Juanma Rodriguez tuvo a su lado esta vez a Paul Tenorio, Dani Blanco y Sergio Fernández

"Es una victoria increible" dijo Juanma y Paul Tenorio afirmó que "aunque el Crystal Palace sea favorito el Rayo puede dar la sorpresa". Dani Blanco comentó que "me alegro especialmente por Batalla uno de los grandes jugadores de este Rayo. Tuvo un año malo en Granada y le han sabido recuperar"

El enfrentamiento entre Valverde y Tchouameni en el Real Madrid también marcó la tertulia. Sergio Fernández apunto que "el Madrid se ha quedado atrás en comunicación y Valverde no sabe ni escribir. es un mentiroso". Tenorio ofreció su lado más coherente. "No se puede juzgar a alguien sin saber de la misa la mitad" y Dani Blanco apuntó a que" están muy picados. No creo que sean muy amigos"

Juanma Rodríguez apuntó en su comentario de entrada que "no es normal lo que pasa en ese vestuario pero más que eso duele el comportamiento de Mbappe, ese jugador franquicia que, no obstante, se rie con la ventanilla bajada para que sea más público"

También se apuntaron fichajes nuevos para el año que viene. Paul Tenorio aseguró que" me han comentao que Anderson del Nottingham Forest es muy bueno" y Sergio Fernández dijo que "el Madrid tiene que fichar dos centrales, un mediocentro y un nueve"

También hubo tiempo para el basket. El Madrid se clasificó a la Final Four. Jose Puertas y Paco Rabadán dieron su visión del triunfo de los de Scariolo. Puertas aseguró que "la Final Four es un torneo muy imprevisible"