Asturias acoge por primera vez el Curso de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol

El Ayuntamiento de Oviedo será escenario el próximo jueves 14 de mayo, a partir de las 11:30 horas, de la presentación oficial del XXX Curso de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF), que servirá como antesala de las propias jornadas que se celebrarán en el Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC) de Oviedo durante los días 28, 29 y 30 de mayo.

Por primera vez en su historia, el Principado de Asturias acoge este encuentro de referencia en el ámbito de la medicina deportiva aplicada al fútbol. Desde su creación en 1996, el Curso de AEMEF se ha consolidado como cita imprescindible para los profesionales sanitarios vinculados a los servicios médicos de clubes de fútbol, tanto de competiciones profesionales como de categorías inferiores, así como para especialistas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.

Presentación institucional en Oviedo

El acto de presentación institucional contará con la participación del presidente de AEMEF, el Dr. Juan Carlos González González, quien estará acompañado por representantes institucionales y colaboradores del evento. Durante la presentación se darán a conocer los principales contenidos del programa científico, así como los objetivos de esta edición conmemorativa.

El XXX Curso de AEMEF se desarrollará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo -uno de los edificios más singulares de la ciudad, obra del prestigioso arquitecto Santiago Calatrava-, donde tendrá lugar un completo programa de ponencias, mesas redondas y sesiones prácticas.

Entre los participantes confirmados se encuentran destacados expertos en medicina del deporte, incluyendo representantes de la Asociación de Médicos de Fútbol de Portugal y el reconocido especialista finlandés Lasse Lempainen, referente internacional en cirugía de lesiones musculares.

Dr. Lempainen, referente en cirugía muscular

La presencia del Dr. Lempainen constituye uno de los principales atractivos de esta trigésima edición. Reconocido a nivel mundial por su experiencia en el tratamiento quirúrgico de lesiones musculares complejas, su participación permitirá a los asistentes conocer de primera mano los avances más recientes en este ámbito, especialmente en el tratamiento de lesiones en deportistas de élite.

Además de su vertiente científica y formativa, el Curso de AEMEF se distingue por su carácter integrador y de convivencia. Después de tres décadas de trayectoria, estas jornadas se han convertido en un punto de encuentro para el intercambio de experiencias, la actualización de conocimientos y el fortalecimiento de vínculos entre profesionales del ámbito médico-deportivo.

La celebración de este Curso de AEMEF en Oviedo cuenta con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad, que respalda una iniciativa que contribuye a posicionar a la capital asturiana como sede de eventos de relevancia en el ámbito científico y sanitario.

Excelencia en el campo de la medicina deportiva

El presidente de AEMEF, el Dr. Juan Carlos González González, cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito de la medicina deportiva, habiendo formado parte de los servicios médicos de entidades como el RCD Espanyol de Barcelona, el Polideportivo Ejido o el CE Europa, entre otros equipos de distintas disciplinas y categorías.

Con esta trigésima edición, AEMEF reafirma su compromiso con la excelencia en la formación continua y la investigación en medicina del fútbol, consolidando un foro de referencia para abordar los retos presentes y futuros de la salud en el deporte.