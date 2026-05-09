Hansi Flick, sobre la crisis del Real Madrid: "Son cosas que suceden en el fútbol y en la vida"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido que le sorprendió "un poco" la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid, al que se enfrentan este domingo, pero cree que son "cosas que pueden suceder en el fútbol y en la vida", y ha pedido concentración para afrontar un Clásico en el que tienen la posibilidad de conquistar la segunda Liga consecutiva, algo "que no es normal en España".

"Son cosas que suceden en todo el mundo, no es algo único del Real Madrid. ¿Que si me sorprendió? Bueno, un poco sí, pero al final me preocupa poco porque no es mi club, no es mi equipo y no tengo que pensar en ello", declaró en rueda de prensa. "Hay cosas que suceden en el fútbol y en la vida también. No te diría que son cosas normales, pero pueden suceder. Hay que gestionarlas y después hay que hablar, porque al final es mejor comunicarse. Es así como lo gestionamos aquí", añadió.

En este sentido, explicó cómo gestiona los conflictos entre jugadores. "Lo más importante, y es algo que agradezco y que veo en este club, es que todo el mundo avanza en la misma dirección. Cuando algo ocurre, hablamos, y estamos en la misma onda. Todo el mundo tiene ese mismo estilo", indicó, sin querer hacer un paralelismo con su frase 'el ego mata el éxito' y el vestuario blanco. "No quiero hablar del Real Madrid ni de lo que ha ocurrido ahí. No es mi trabajo. Hay otras personas que se pueden pronunciar. Hay que centrarse en el equipo, en nosotros, no en el yo. No se trata del ego, se trata del equipo. Todo lo que se decide, tiene que ser positivo para el equipo", insistió.

Así, recalcó que deben centrarse en su juego este domingo. "Estamos en esta situación porque hemos jugado una temporada fantástica como equipo y eso es lo que yo quiero ver también en el Clásico. Sé que la tensión es alta y que todo el mundo quiere ver lo mejor. Esto es lo mejor que puede ofrecer el fútbol español y LaLiga. Todo el mundo tendrá la mirada puesta en este partido, pero depende de nosotros y lo que queremos hacer es jugar nuestro partido, con nuestro estilo, jugar como equipo, como una unidad. No quiero centrarme en otras cosas. Queda clarísimo lo que queremos hacer y hay que demostrarlo", apuntó.

Aún así, el técnico alemán reconoció que "no es un partido normal y corriente". "Sé que para todo el mundo es un partido muy especial, también lo es para mí, pero no te diría que es el partido más importante. Es importante para los aficionados, para el club, para los jugadores, también para nosotros como staff técnico. Queremos ganar este título, sería el segundo consecutivo y sería increíble. No es normal hacerlo aquí en España y es lo que queremos conseguir mañana. Nada más. Nos centramos únicamente en nuestro rendimiento mañana. Tenemos muy claro cómo queremos jugar y es lo que quiero ver", subrayó.

"Nuestro objetivo es claro: queremos ganar este partido en casa. Jugamos en casa, tenemos un equipo fantástico, jugadores de calidad, los aficionados nos apoyan... Pero para ellos también es un Clásico y todo el mundo va a dar el cien por cien, van a estar centrados y quieren demostrarlo, quieren ganar, es normal, Es por este motivo que el Clásico es tan importante para todos, seas del Real Madrid o del Barça", continuó. "Conseguir ganar LaLiga por segunda vez consecutiva es muy importante. Pero todavía no hemos llegado a alcanzar ese objetivo, estamos cerca. Mañana queremos dar ese último paso", advirtió.

Además, explicó que en las últimas tres o cuatro semanas han jugado "con un estilo claro". "Tenemos las cosas muy claras, jugamos con confianza y estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Hay que dar lo mejor por este club increíble y sus aficionados. Cuando vemos los partidos que hemos jugado en casa, vemos la conexión que tiene el equipo con la grada, y de cara al partido de mañana es muy importante que todo el mundo, tanto sobre el terreno de juego como en la grada, esté listo", deseó.

Sobre el ambiente que se respira en el vestuario, señaló que tienen "una relación fantástica". "La Masia juega un papel muy especial, los jugadores llevan jugando juntos desde los 12 o 13 años, y esta conexión se puede apreciar. El club, en años venideros, tiene que seguir ese mismo estilo, esa misma filosofía, desarrollando el talento joven. No diré que no hay conflicto en un vestuario, todo el mundo comete errores, somos todos humanos. Pero hay que saber reaccionar después de situaciones que se pueden dar. Yo estoy muy contento con mi equipo, siempre puedo hablar con ellos, siempre intento escucharles para saber qué opinan, qué piensan. La comunicación es muy buena y eso es muy importante para este trabajo", expuso.

En este sentido, recalcó la conexión entre los jugadores de La Masia y los de fuera. "Tenemos a jugadores de muchísima calidad, jugadores de clase mundial en el equipo que no son de La Masia. La conexión entre todos los jugadores es fantástica, increíble. Los jugadores de La Masia son especiales, porque se conocen desde hace muchos años, pero el entorno que se vive y se respira, la conexión entre jugadores, es algo muy especial. Conseguir un segundo título de Liga consecutivo sería increíble con un equipo tan joven", apuntó.

"Han hecho un trabajo fantástico. Estos jugadores han entrenado siempre bien para mejorar día tras día y eso es parte de nuestra filosofía, de nuestra mentalidad, de nuestra actitud. Cada día nos demuestran que pueden mejorar. Mañana no será sencillo, no será fácil escoger el once inicial porque casi todos están disponibles y todo el mundo está a un nivel enorme. Hay veces que algunos jugadores están un poquito decepcionados porque no disputan los minutos que les gustaría jugar durante el último mes, pero lo que yo veo es que todo el mundo está centrado. Todos están siendo unos grandes profesionales, lo aprecio mucho", prosiguió.

En otro orden de cosas, aseguró que el francés Kylian Mbappé "es uno de los mejores jugadores del mundo". "Aporta una calidad tremenda en cualquier situación. Es un jugador desequilibrante, muy peligroso, y dentro del área es increíble, ante el portero es el mejor con la calidad que tiene ahí", analizó.

Por último, Flick no quiso responder a la cuestión de si Juanito, al que este sábado Álvaro Arbeloa puso como ejemplo, es el jugador que mejor representa los valores del Real Madrid. "No voy a contestar esa pregunta. Lo siento, no lo sé. No sabría qué decir a esa pregunta", finalizó.