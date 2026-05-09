Roberto Torres anuncia su retirada del fútbol tras 19 años de carrera profesional

El exjugador de CA Osasuna Roberto Torres ha anunciado este sábado su retirada del fútbol. El futbolista, una de las figuras más relevantes que ha pasado por el conjunto rojillo en los últimos años, ha comunicado su decisión a través de Instagram con un mensaje en el que asegura que "todo tiene un principio y un final".

En una publicación difundida en esa red social, Torres ha querido despedirse del deporte que ha marcado su vida con un escueto "¡Gracias fútbol!", acompañado de un vídeo en el que repasa su trayectoria y sus recuerdos sobre el césped.

"Desde que era un niño soñé con algún día pisar El Sadar y jugar contra todos esos jugadores que veía por la televisión. Sin duda, he conseguido mucho más de lo que nunca imaginé", afirma el jugador en ese vídeo.

Una carrera marcada por Tajonar

Torres ha reivindicado además los valores que le han acompañado durante toda su carrera. "Esfuerzo, pasión, humildad, trabajo en equipo, ayudar al de al lado y ser valiente ha sido quizás lo que me ha acompañado siempre", señala, antes de recordar que desde sus primeros partidos, cuando apenas tenía cinco años, afrontó el fútbol "tan en serio" como hasta el último día.

El ya exjugador también ha tenido palabras de agradecimiento para todos los clubes por los que ha pasado a lo largo de su trayectoria. Entre ellos ha citado al Burladés, Chantrea, Ezkabarte, Osasuna, Foolad, Gol Gohar, Inter d’Escaldes, Nàstic y Orihuela. "He vivido miles de momentos inolvidables", asegura.

Asimismo, ha dedicado parte de su despedida a las personas que le han acompañado durante estos años. "He conocido a personas que se han convertido en amigos, todo ello gracias a ti, fútbol", afirma antes de agradecer el apoyo de su familia, especialmente de sus padres, hermanas, mujer e hijos.

"Diecinueve años de carrera profesional. Se dice pronto, pero han sido muchos partidos, entrenamientos, concentraciones, viajes, goles, asistencias, risas, lloros. Todo ha merecido la pena. Me voy contento y orgulloso, con la conciencia muy tranquila por haber dado todo", concluye.

El reconocimiento de Osasuna

Tras hacerse pública la noticia, CA Osasuna también ha reaccionado en Instagram con un mensaje de homenaje al que considera uno de los grandes talentos surgidos de Tajonar.

"El Mago de Arre cuelga las botas siendo el séptimo jugador con más partidos en la historia de Osasuna (353) con dos ascensos, 60 goles y un sinfín de momentos que perdurarán en la memoria de todos los rojillos", ha destacado el club, que ha cerrado su mensaje deseándole suerte "en los retos futuros".