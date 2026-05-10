El Arsenal logra un triunfo dramático y da un nuevo paso hacia la Premier

El Arsenal venció (0-1) al West Ham este domingo en la jornada 36 de la Premier para mantener su posición de privilegio en busca de ganar la liga inglesa 22 años después, un derbi con polémica en el London Stadium por un gol anulado a los locales en el descuento.

El equipo de Mikel Arteta volvió a sudar y rozar el drama, incapaz de abrir la lata ante un West Ham que, por abajo, también se jugaba todo. Sin apenas ocasiones, Leandro Trossard firmó el 0-1 en el minuto 83 para el líder, pero el West Ham, en busca de salir de los puestos de descenso, se volcó para lograr el 1-1 en el 95'.

Sin embargo, con todo tipo de contactos en el área, el colegiado anuló el gol de Callum Wilson por falta sobre el portero español David Raya. Arteta y todo el Arsenal respiró, con tres puntos que acercan la ansiada liga inglesa que no ganan desde 2004. Los 'gunners' meten cinco puntos al Manchester City, con un partido más, y con la obligación de cumplir en dos jornadas que quedan, un tramo final de campaña con la final de Champions el día 30.

Además, el Aston Villa falló (2-2) ante el descendido Burnley, que no puntuaba desde febrero, y dejó aún en el aire su quinta plaza para la próxima Champions. Los de Unai Emery, clasificados esta semana para la final de la Liga Europa, tienen cuatro puntos de ventaja sobre el Bournemouth, sexto.