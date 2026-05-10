Sólo Florentino puede liquidar el 'Madricius' y resucitar al Real Madrid

A la memoria del gran madridista Antonio Escohotado.

Florentino nos ha acostumbrado muy mal. Tanto, que ha acabado por acostumbrar mal al propio Florentino. En otro club, dos años sin ganar nada apenas tendrían importancia. En este Madrid florentiniano, legítimo heredero del de Bernabéu, en el que los títulos no se disputan, se ganan, es una afrenta intolerable. Son tales el vértigo, la exigencia, la velocidad y la atención enfermiza por un club que, sin ganar, es el más valioso del mundo, que antes de acabar la gigantesca pirámide del Faraón Pérez, muchos están ya pidiendo su dimisión. Bien es verdad que la pedían cuando ganábamos, de la décima a la quincuagésima, porque así es el Madrid. Pero pase lo que pase, incluso si pasa lo peor, que es que no pase nada, nunca podremos olvidar lo que Florentino nos ha hecho disfrutar en estos maravillosos años.

La ganadería "Herederos de Bernabéu" debe recuperar casta y nobleza

Sin embargo, ha llegado el momento de que Florentino, en términos taurinos, venda la ganadería o al menos media, y empiece, casi desde cero, a crear otro toro. El blanco de Antoñete quedó para la historia blanquinegra de la televisión primitiva. La de ahora es de color, pero con otros toreros y otros toros, la Fiesta está viviendo una resurrección milagrosa. Si España vuelve a la Fiesta es porque la necesita, y el fútbol necesita al Real Madrid, porque, en el universo mundo, el Real Madrid es, sencillamente, el fútbol.

Morante y Roca Rey, los dos grandes, están tan gravemente heridos como el Madrid. Dos años sin cortar orejonas y abucheados en su propio estadio, porque el Bernabéu, es, cuando es, lo más parecido a Las Ventas, son muchos años. Pero antes se recuperará Morante que el Real. Su genio, Florentino, tiene más años y casi tantas cornadas como el de la Puebla. Y si una ganadería ya no parece brava, y sus toros se cornean en los corrales, se olvida. Hace falta tiempo para resucitarla. Y el Madrid devora los relojes.

Hay que tener la grandeza de ser humilde si queremos volver a ser el Madrid, que es la clave para volver a ganar. Y empezar por reconocer que el Madrid está dejando de ser ese club ejemplar al que todos querían venir, con toda la familia, a hacerse la foto en vísperas de tocar la gloria. Esa fama cuesta mucho ganarla, poco perderla y recuperarla es difícil. No para el Madrid, o no todavía, si hace el diagnóstico correcto de su enfermedad.

El Madrid entró en coma cuando tres mimados echaron a Xabi Alonso

¿Cuándo quedó claro que el Madrid estaba realmente enfermo? Cuando contrató a Xabi Alonso para enderezar a los niñatos malcriados que, endiosados por los títulos, el dinero y la fama, echaron a Ancelotti. El gestor de egos lo advirtió al empezar su última temporada, en Mallorca: no corren, no trabajan y así quieren ganar. Habían levantado la decimoquinta, por la camiseta, el carácter y el brillo otoñal de los veteranos, no por juego, que el Madrid no demuestra desde el 4-1 de la final contra la Juventus. Pero creían, siguen creyendo, que su mera alineación les exime de trabajar, y de tener entrenamientos aburridos. No como las juergas, las redes y el tik tok.

El madricius como caricatura del madridismo, dolencia de plantilla y achaque de niñatos millonarios, se manifestó con toda su gravedad en el último año de Carlo, pero se vio cuando le robaron el Balón de Oro, porque robo fue, y el Madrid, que lo ha ganado tantas veces, y fichado algunas más -demasiadas, recuérdese Owen-, decidió no ir a los premios. Una pataleta digna del velocísimo esquizoide exhibicionista que, después del numerito, se convirtió en el símbolo maleducado de un Real Madrid muy malcriado. Sin el genio de Cristiano ni la jerarquía de Ramos, Florentino le consintió a Vinicius lo que nunca les toleró; como Bernabéu al mismísimo Di Stéfano. Pero Vini, valiendo mucho menos, lo ha toreado mucho más. Florentino ha acertado muchas veces, contra la opinión general: es el caso de Benzema. Pero el genio eclipsado por Cristiano, que empezó a brillar cuando le tocó, nunca se exhibió como verdugo de un entrenador. Vinicius con Xabi, sí.

Ese fue el momento en que Florentino debió reconocer su error. Era evidente que no compartía el entusiasmo de José Ángel Sánchez y todo el madridismo por Xabi, pero lo que no se puede permitir, sin destruir el club, es que medio vestuario, con Vini y Valverde al frente, Bellingham al pairo y sin capitán, se enfrentara al otro medio, con Tchuameni y Mbappé al frente, que respetaban a Xabi. Florentino se faltó el respeto a sí mismo y al Madrid cuando dejó sin castigo que Vinicius montara el enésimo escándalo, contra su entrenador, cuando lo cambió en el clásico. Valverde repetía que no le gustaba jugar de lateral, y se negó a calentar al borde del césped; el hijo de Bellingham trasnochó mucho y Mastantimo protestó porque jugaba poco. El Madrid, sin reacción de arriba, iba camino de la I República española, que tuvo cuatro presidentes en un año. Como entrenadores el Real Madrid.

Roto el vestuario por culpa de Florentino, sólo él puede todavía arreglarlo

Roto el vestuario por el motín en contra y también a favor de Xabi, Florentino debía apoyar al entrenador, pero contra toda lógica, lo echó. La última gresca de Tchouameni y Valverde sigue siendo la de Vini y Mbappé. Y era inevitable el desengaño del francés al ver que su Florentino apoyaba a Vini y sus desplantes. La actual campaña contra Mbappé, decididamente grotesca, le culpa, por sólo un año, de la caprichosa dictadura de Vinicius durante tres. Hay en esta misma casa defensores de esa tesis barcelonista, que para atribuir al jenízaro Luis Enrique el mérito de una copa de Europa, culpa a Mbappé de que el PSG no la haya ganado antes, sólo después.

Ni Messi, ni Neymar, ni Ramos ni las estrellas mucho más caras que el joven capitán de una selección francesa, campeona y subcampeona del mundo, a pesar de Mbappé, ¿no? El PSG llegó a una final que pudo ganar, ¿perdió por Mbappé? Khelaiffi y Macron perpetraron fechorías y amenazas sin cuento para que no viniera al Madrid, como siempre quiso. Y cuando, al fin, vino y tras unos meses de adaptación, como Zidane o Modric, se puso a marcar goles, los que dispensan carnés de madridista quieren echarlo de su club. A Juanma Rodríguez le salva su prosa. A Iñaki Angulo, ni su verbo: "Un paquete. (…) Ni entre los diez mejores del mundo". ¡Cuánto disparate!

Con Antonio Escohotado, iría a rezarle a San Florentino

Todo está en manos de Florentino, porque tiene auctoritas, potestas y propietas. El club es, a efectos prácticos, de su propiedad, aunque la ejerza en nombre de los socios y por mayoría, pero con los estatutos actuales, es suyo. Así que sólo cabe, por amor al Real Madrid y respeto a su persona, pedirle que no dilapide su legado. Que podamos ver al Bernabéu-Pérez celebrando más copas de Europa, y ligas y copas, y fichajes y entrenadores. No presidentes. Si mi querido Antonio Escohotado, que en sus últimos días recibió la visita de Florentino, como el gran madridista que era y que quiso publicar en Libertad Digital sus artículos de fútbol, viviera todavía, como lo hace su obra en el hegeliano mundo del Espíritu, iríamos a verle juntos, para pedirle que disolviera el Madricius, que vendiera a los que mejor le pagaran, y fichase a los que hemos dejado por fichar, y que recuperase la autoridad del club, el suyo, el nuestro, el de tantos, tantísimos millones.