Mbappé, cazado de madrugada antes del Clásico: nuevo incendio en el madridismo

Kylian Mbappé vuelve a estar en el ojo del huracán. El delantero francés del Real Madrid fue cazado a las 4:25 horas de la madrugada del sábado al domingo —la noche previa al Clásico frente al FC Barcelona en el Camp Nou— conduciendo su vehículo por la madrileña calle de Alberto Aguilera después de haber cenado previamente en el restaurante Makaá, uno de los locales de moda de la capital.

Las imágenes, difundidas rápidamente en redes sociales, han provocado un enorme revuelo entre los aficionados madridistas, especialmente por el contexto competitivo y por tratarse de una de las semanas más delicadas de la temporada para el conjunto blanco, después de todo lo ocurrido con las peleas entre Aurélien Tchoauméni y Fede Valverde que ha costado una sanción histórica a ambos futbolistas (500.000 euros de multa para cada uno).

Nono si lo mejor es que a las 4:25h de la mañana me los crucé en su BMW en un semáforo de Alberto Aguilera… Según se cataron de que les vimos se pusieron a acelerar y les perdimos la pista pic.twitter.com/BGb1RBz9eV — Borja (@borjaGomen) May 10, 2026

Las imágenes muestran al futbolista francés al volante de su coche —supuestamente con su pareja Ester Expósito como copiloto— mientras varios aficionados le reconocen en plena madrugada. Un episodio que, seguramente, habría pasado desapercibido tratándose de cualquier otra persona, pero que adquiere una dimensión completamente distinta cuando el protagonista es una de las grandes estrella del Madrid.

Una nueva polémica

La cuestión no es únicamente la hora. También el momento. Porque Mbappé venía de cenar en el centro de Madrid apenas unas horas antes de un Clásico decisivo, lo que ha vuelto a abrir el debate sobre el nivel de implicación del francés y su gestión fuera de los terrenos de juego. En las redes sociales, como suele ocurrir cada vez que el atacante aparece fuera del foco estrictamente futbolístico, las reacciones no tardaron en dispararse.

Algunos aficionados consideran exagerada la polémica y recuerdan que un futbolista profesional puede administrar perfectamente sus horarios y descanso. Otros, en cambio, creen impropio que un jugador del Real Madrid aparezca circulando de madrugada antes de una cita de semejante trascendencia.

Una semana muy complicada

Además, el episodio llega pocos días después de otra situación que ya había generado bastante ruido alrededor del francés. Mbappé protagonizó recientemente una polémica escapada junto a su novia a la ciudad italiana de Cagliari (Cerdeña) mientras se encontraba lesionado. Aquel viaje ya levantó críticas entre parte del madridismo, que no entendía cómo el futbolista aprovechaba unos días de recuperación para desplazarse al extranjero en un momento especialmente delicado de la temporada.

Por si fuera poco, también se recordó otra imagen que generó comentarios hace apenas una semana. Mbappé aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el domingo 3 de mayo a las 20:48, apenas doce minutos antes del inicio del partido entre el Espanyol y el Real Madrid. Una secuencia que muchos aficionados interpretaron como una nueva muestra de cierta desconexión con el momento competitivo del equipo, aunque desde el entorno del jugador nunca se dio importancia al asunto.

Bajo la lupa permanente

Lo cierto es que Mbappé vive permanentemente sometido a una presión gigantesca desde su llegada al Santiago Bernabéu. Cada gesto, cada aparición pública y cada movimiento del delantero francés son analizados con lupa. Y más aún en una temporada irregular del Real Madrid, en la que el exjugador del PSG había sido señalado como la gran figura destinada a marcar diferencias en los partidos importantes.

Aunque sus cifras goleadoras son notables, parte del madridismo sigue esperando una versión más dominante y decisiva del francés. Por eso episodios como este tienen tanta repercusión mediática y alimentan constantemente el debate sobre su grado de compromiso.