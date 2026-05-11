El Barça celebra este lunes con su afición la Liga en una rúa por Barcelona

El primer equipo masculino del FC Barcelona celebrará este lunes por las calles de Barcelona la rúa de los campeones de la Liga EA Sports 2025/26 y la Supercopa de España, en una jornada festiva abierta a la afición que arrancará a las 17:00 horas desde el Spotify Camp Nou y que culminará, tras visitar el centro de la ciudad, en el mismo feudo culé.

El conjunto blaugrana sacará ambos títulos a la calle en una celebración colectiva con la que quiere compartir con los aficionados el éxito de una temporada en la que ha vuelto a conquistar el campeonato liguero, cerrado con el 2-0 del Clásico del domingo, y ha añadido una nueva Supercopa a su palmarés.

La rúa recorrerá distintos puntos emblemáticos de la ciudad de Barcelona, con especial protagonismo para el paso por el centro urbano, en una gran fiesta culé en la que se espera la presencia de miles de aficionados.

El recorrido partirá a las 17:00 horas del Spotify Camp Nou y avanzará por la Travesera de las Corts, Numancia, Berlín, París y Balmes, antes de descender hacia la Gran Vía de las Cortes Catalanas en dirección al centro de la ciudad.

Posteriormente, la comitiva continuará por el Paseo de Gracia hasta la altura de La Pedrera, uno de los puntos donde se prevé mayor concentración de público, antes de iniciar el trayecto de regreso hacia el estadio.

La vuelta se realizará por Provenza, Aribau, de nuevo París y avenida de Sarriá, hasta regresar a la Travesera de las Corts, donde finalizará el recorrido frente al Spotify Camp Nou.

La celebración contará con tres grandes puntos de animación, presencia de DJ, espectáculos y dispositivos de seguridad, además de la participación de la mascota del club, CAT, en una jornada que también incluirá espacios adaptados para personas con movilidad reducida, pero sin parlamentos ni fiesta final.