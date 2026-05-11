El director y presentador de El Primer Palo en esradio, Juanma Rodríguez ha querido matizar algunas cosas en la tertulia de Futbol es Radio a mediodía. Luis Herrero, José Luis Garci, isidoro San José y Jaime Ugarte habían comentado la mala idea que podía suponer que José Mourinho viniera al Real Madrid. Al escucharlo, Juanma, que se encontraba en las instalaciones de esRadio ha querido intevenir in situ.

"Entre decir que Mourinho no ha ganado nada y lo ha ganado todo me imagino que habrá un término medio que será decir que ha ganado mucho". Luis Herrero le ha recordado que con el técnico portugués también hubo malos partidos y Juanma ha comentao que "en los equipos que ha estado más bajos que el Madrid, es un mérito ganar cosas y Mou las ha ganado"

Tras cuatro minutos de defensa a ultranza de Mou y de los valores del madridismo Juanma Rodríguez se ha despedido. Será hasta esta noche en la cita habitual diario en El Primer Palo, a las 23.00 h