La dura crítica de un exjugador del Real Madrid a Florentino Pérez y Arbeloa que se ha hecho viral

La derrota del Real Madrid en el Clásico frente al FC Barcelona solo ha agravado la crisis que vive el conjunto blanco y, tras este último descalabro, las reacciones no se han hecho esperar. La más llamativa ha sido la del exfutbolista Iván Helguera que ha cargado ya en varias ocasiones contra la gestión del club, esta vez en un mensaje dirigido a Florentino Pérez y Álvaro Arbeloa.

El excentral madridista publicó en Instagram una frase de Nicolás Maquiavelo extraída de El Príncipe: "El que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después la guerra". Junto a ella en el post aparece una imagen del presidente y del entrenador madridista con gesto serio y el Santiago Bernabéu de fondo, dejando clara su crítica a la situación deportiva e institucional que atraviesa el conjunto blanco.

Recordemos que el exfutbolista cántabro, que defendió la camiseta del Real Madrid entre 1999 y 2007, ya había mostrado anteriormente su desacuerdo con la decisión del club de apostar por Arbeloa para el banquillo. De hecho, en enero reaccionó con ironía al nombramiento del técnico publicando varios emojis de risa y vergüenza en redes sociales.

Además, en marzo, durante su participación en el pódcast Bajo los palos de Iker Casillas, Helguera aseguró que Arbeloa "no era el entrenador adecuado para el Madrid" y elogió el modelo del Barça en cuanto a cantera y estilo de juego. En ese momento, Helguera aseguró que "el Barcelona cuida bastante el juego y nosotros solo cuidamos el ganar", criticando también la falta de continuidad en la idea futbolística del Real Madrid.

Mientras tanto, Álvaro Arbeloa trató de rebajar la tensión tras la derrota ante el Barça y reconoció el malestar de la afición madridista: "Entendemos la frustración y el desencanto. Lo único que podemos hacer es trabajar y aprender de todo lo que hemos hecho mal este año".