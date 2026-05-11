La factura de la Nueva Romareda crece sin freno y ya apunta a los 235 millones

La Nueva Romareda iba a convertirse en el gran símbolo del renacimiento del Real Zaragoza. Un estadio moderno, preparado para albergar el Mundial 2030 y capaz de devolver al club aragonés parte del prestigio perdido durante más de una década vagando por el infierno de Segunda División. Sin embargo, conforme avanzan las obras —cuya finalización está prevista para junio de 2027— y se conocen nuevos informes oficiales, el debate ya no gira tanto alrededor del futuro deportivo del equipo como de la factura económica del proyecto.

Y es que la Cámara de Cuentas de Aragón ha elevado esta semana el coste global de la operación hasta los 173,2 millones de euros, muy por encima de los 120 millones anunciados inicialmente por la sociedad La Nueva Romareda SL. Una diferencia considerable que ya ha generado polémica política y social en Aragón.

Pero la polémica no acaba ahí. Ni mucho menos. Según ha explicado a Libertad Digital el investigador deportivo Luis Serrano, la cifra real será todavía mayor, ya que el cálculo del órgano fiscalizador no estaría incluyendo el IVA (21%) ni determinadas partidas ligadas al sector terciario del proyecto. Según sus estimaciones, el coste total podría elevarse hasta los 235 millones de euros.

De 120 millones a una cifra cercana a los 235

El origen de la controversia está en la evolución constante de las cifras del estadio. El proyecto nació públicamente con un presupuesto cercano a los 120 millones de euros, aunque ya en 2025 la propia sociedad mixta encargada de la operación modificó el capital previsto y elevó el coste estimado hasta los 160 millones. Ahora la Cámara de Cuentas sitúa el importe global en al menos 173,2 millones.

Pero Luis Serrano considera que esa cifra sigue siendo incompleta. "El cálculo no tiene en cuenta el IVA y tampoco incorpora correctamente la parte correspondiente al sector terciario", sostiene este investigador deportivo en un minucioso análisis que ha facilitado a LD.

Según explica Serrano, al aplicar el IVA a esos 173 millones el importe se aproximaría a los 210 millones de euros. Y si además se añade la partida vinculada al sector servicios —unos 19 millones adicionales más IVA— el resultado final rondaría los 235 millones. La diferencia respecto a las previsiones iniciales resulta llamativa: alrededor de 90 millones más que los primeros cálculos anunciados públicamente.

El peso creciente del dinero público

El informe de la Cámara de Cuentas también pone el foco en la estructura financiera de La Nueva Romareda SL, participada por el Real Zaragoza, el Ayuntamiento de la ciudad y la Diputación General de Aragón (DGA). Inicialmente, el club debía asumir aproximadamente un tercio del accionariado del proyecto. Sin embargo, el reparto definitivo ha ido desplazando progresivamente el peso económico hacia las administraciones públicas.

En la constitución de la sociedad en diciembre de 2023, el Ayuntamiento quedó con el 48,52% del capital, la DGA con el 39,60% y el Real Zaragoza con apenas el 11,88%. Posteriormente, la previsión para 2028 establece un reparto más equilibrado, aunque igualmente con predominio institucional: 37,51% para el Ayuntamiento, 37,49% para el Gobierno aragonés y 25% para el club.

Es decir, la mayor parte del esfuerzo financiero (en concreto el 75 por ciento) terminará dependiendo del dinero público. Además, la Cámara de Cuentas señala que el Real Zaragoza no realizó dentro del plazo inicialmente previsto una de las aportaciones comprometidas en el pacto parasocial, regularizando posteriormente la situación a finales de diciembre.

Un informe con varios tirones de orejas

Más allá del sobrecoste, el órgano fiscalizador también realiza diversas recomendaciones sobre la gestión de la sociedad. El informe advierte de deficiencias organizativas, contables y procedimentales, instando a mejorar los mecanismos de control interno y a adaptar determinadas actuaciones al Plan General de Contabilidad.

La Cámara de Cuentas también llama la atención sobre la necesidad de reforzar la estructura administrativa de la sociedad y clarificar cuestiones relacionadas con responsabilidades, personal y retribuciones. Todo ello alimenta las críticas de quienes consideran que el proyecto ha ido creciendo sin una supervisión suficientemente rigurosa.

Luis Serrano, especialmente duro en su valoración, entiende que la situación refleja "una preocupante falta de control" sobre una de las mayores inversiones públicas recientes en Aragón.

Hundido en el pozo

Todo este debate llega, además, en un momento especialmente delicado para el Real Zaragoza. El club continúa inmerso en una profunda crisis deportiva e institucional, con el equipo cada vez más cerca de consumar el descenso a Primera RFEF (la tercera categoría del fútbol español) al sumar 35 puntos —a cuatro de la permanencia a falta de tres jornadas para el final del campeonato— después de cinco derrotas y dos empates en las últimas siete jornadas, y sin conocer la victoria desde el pasado 29 de marzo (2-0 al Racing de Santander). Todo ello sin olvidar el bochornoso episodio de Huesca, con el portero Esteban Andrada propinando un puñetazo al capitán rival que le costó una histórica sanción de 13 partidos.

En el plano institucional, la ausencia pública del presidente Jorge Mas en los momentos más delicados de la temporada —el empresario cubano-americano lleva más de seis meses sin aparecer por Zaragoza—, las dudas sobre la estructura deportiva —con la lupa permanentemente puesta sobre el consejero Mariano Aguilar y el director general del club, Fernando López Lobete— y la eterna sensación de improvisación han incrementado el malestar social alrededor de la entidad. Libertad Digital ya había venido informando en los últimos meses sobre la creciente inquietud existente entre la afición zaragocista, y la situación no solo no mejora, sino que con el paso de los días parece ir a peor.

Porque el problema para muchos aficionados no es únicamente cuánto costará la Nueva Romareda, sino qué Real Zaragoza se van a encontrar cuando el estadio esté terminado. La gran paradoja es precisamente esa: mientras las cifras del nuevo campo no dejan de crecer, el equipo sigue instalado en la incertidumbre deportiva y con la amenaza del descenso más latente que nunca.

La Nueva Romareda nació como un proyecto de ilusión colectiva. Pero a medida que aumentan las dudas económicas y políticas, el riesgo es que el estadio termine convirtiéndose en símbolo de otra cosa muy distinta: la dificultad de un club histórico, ganador de seis Copas del Rey, una Recopa de Europa y una Copa de Ferias, para ordenar su presente mientras el futuro se encarece cada vez más.