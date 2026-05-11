Lamine Yamal se cobra su venganza y responde a Jude Bellingham: "Hablar es barato"

El Clásico nunca termina con el pitido final. Generalmente, las rivalidades entre futbolistas del FC Barcelona y el Real Madrid continúan también fuera del terreno de juego y, en los últimos tiempos, las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para lanzar indirectas, responder provocaciones y ajustar cuentas pendientes.

Eso es exactamente lo que ha hecho Lamine Yamal tras la victoria azulgrana ante el Real Madrid que ha supuesto la conquista de LaLiga. El joven culé publicó una historia de Instagram con una imagen celebrando uno de los goles del Barça acompañada por un mensaje cargado de intención: "Talk is cheap" ("Hablar es barato"), junto a varios emojis llorando de risa.

Captura del storie de Lamine Yamal en Instagram tras ganar LaLiga.

La publicación no pasó desapercibida porque esas mismas palabras fueron utilizadas meses atrás por Jude Bellingham tras la victoria madridista en el Clásico de la primera vuelta disputado en el Santiago Bernabéu. Entonces, el centrocampista inglés escribió: "Talk is cheap. HALA MADRID SIEMPRE!!!", en un mensaje que fue interpretado como un recado directo a Lamine Yamal.

Recordemos que aquel enfrentamiento en el Bernabéu estuvo marcado por una enorme tensión alrededor del joven futbolista del Barça después de unas declaraciones que realizó durante su participación en el programa Chup Chup de la Kings League. Preguntado sobre si Porcinos representaba al Real Madrid, Lamine respondió entre risas: "Sí, roban, se quejan…".

Aunque el comentario se produjo en tono distendido, las palabras llegaron rápidamente al vestuario madridista y alimentaron todavía más la rivalidad antes del encuentro. Tras la victoria blanca, Bellingham aprovechó para responder públicamente con aquella ya famosa frase de "Talk is cheap".

Siete meses después, el escenario ha cambiado completamente. El Barça se proclamó campeón de Liga tras derrotar al Real Madrid por 2-0 y Lamine Yamal no dejó pasar la oportunidad de devolverle el mensaje al futbolista inglés.

Las Ligas se ganan con identidad 🔵🔴 pic.twitter.com/q1tEug6FVO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 11, 2026

El extremo azulgrana, que no pudo disputar el encuentro por lesión, vivió el triunfo desde la grada del Spotify Camp Nou y celebró con euforia el título junto a sus compañeros. Horas después llegó el mensaje que incendió las redes sociales y que muchos aficionados interpretaron como una clara factura cobrada a Bellingham.

La publicación del canterano culé se viralizó rápidamente entre aficionados de ambos equipos y volvió a demostrar que la rivalidad entre Barça y Madrid sigue trasladándose también al terreno digital, especialmente entre dos de las grandes estrellas llamadas a marcar el futuro del fútbol europeo.

Más allá de las indirectas, el Clásico dejó un dominio claro del conjunto dirigido por Hansi Flick, que superó con claridad al equipo blanco y certificó matemáticamente el título liguero en un ambiente de máxima celebración en Barcelona.