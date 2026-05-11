Lewandowski abre la puerta a su salida del Barça: "Escucharé algunas ofertas más"

El FC Barcelona se coronó como el nuevo campeón de LaLiga 2025/26 tras ganar al Real Madrid en el Spotify Camp Nou. En el césped de Barcelona, las celebraciones no dejaron a nadie sin su momento y uno de ellos fue Robert Lewandowski. Aunque quizá no como querrían los aficionados culés.

Tras conquistar el título nacional, el delantero polaco reconoció públicamente que todavía no sabe dónde jugará la próxima temporada y abrió la puerta a abandonar el fútbol de élite. En declaraciones a la televisión polaca Eleven Sports, Robert Lewandowski reconoció que atraviesa un momento de reflexión personal y profesional a sus casi 38 años: "No sé todavía qué voy a hacer. Acabo de enterarme de que me quedan 51 días de contrato, así que todavía tengo tiempo", afirmó con sinceridad mientras celebraba el título.

Pero, para seguir ahondando en la herida de los culés, el delantero polaco fue todavía más claro al reconocer que estudia seriamente nuevas opciones lejos de las grandes ligas europeas. "Podría existir la opción de ir a una liga de un nivel inferior. Tengo casi 38 años, pero físicamente me siento bien y lo estoy considerando", confesó.

Pero es que además, el polaco dejó entrever incluso que la parte emocional y familiar empieza a pesar tanto como la competitividad deportiva en esta etapa final de su carrera. "Tengo que considerar la posibilidad de que quizá este sea el momento de jugar y disfrutar de la vida", señaló en unas palabras que han disparado las especulaciones sobre una posible salida hacia la MLS, Arabia Saudí o alguna competición menos exigente.

Durante la entrevista también fue preguntado sobre si en estos momentos prioriza más la ambición deportiva o la vida familiar. Lewandowski evitó elegir entre ambas cuestiones. "No se puede separar una cosa de la otra, porque todo es importante. Al final se trata de elegir lo que sintamos que es mejor", aseguró.

Pese al impacto de sus declaraciones, el goleador del Barça insistió en que todavía no ha tomado una decisión definitiva. "Escucharé algunas ofertas más y después tomaré una decisión", explicó el exdelantero del Bayern de Múnich y del Borussia Dortmund.

🇵🇱 Robert Lewandowski po El Clásico! 🗣️ Co dalej u Pana Roberta? 🏆 Za co dostało się... Mateuszowi Święcickiemu? 👀 Cały wywiad na naszym YT ⤵️https://t.co/l1nmcbmNWT#lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/hQqAMbCSL4 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 10, 2026

En el plano deportivo, el delantero hizo balance de la temporada liguera conquistada por el Barça y destacó la regularidad del equipo dirigido por Hansi Flick. "Creo que en LaLiga mantuvimos un nivel muy regular y ganamos esos partidos contra rivales ante los que, teóricamente, no deberíamos perder puntos. Ahí estuvo la clave del campeonato", apuntó.

Lewandowski también habló sobre su participación durante el curso y reconoció que no siempre llevó bien algunas suplencias, aunque entendió determinadas decisiones técnicas debido a sus problemas físicos. "A veces lo entendía y otras quería jugar. Tuve pequeñas lesiones musculares y me costó recuperar el ritmo. Pero siempre quise jugar, eso es natural en mí", explicó.

Eso sí, el delantero también reconoció que haber tenido algunos descansos le permitió valorar otros aspectos más allá del fútbol. "Cuando no juegas tanto también tienes más energía en la vida diaria, y eso también lo valoro", concluyó.