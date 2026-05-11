Reunión clave de Sergio Ramos con los máximos accionistas para comprar el Sevilla

El futuro del Sevilla FC podría estar mucho más cerca de cambiar de manos. El motivo es que, en plena lucha del equipo por asegurar la permanencia en Primera División, los movimientos en los despachos se han intensificado y este lunes se ha producido una reunión clave para el posible traspaso del control accionarial de la entidad hispalense.

Según adelantaron los compañeros de Canal Sur Radio, Sergio Ramos se ha reunido este lunes en un hotel de Sevilla con algunos de los máximos accionistas del club durante aproximadamente una hora para avanzar en una posible operación de compraventa que podría marcar el inicio de una nueva etapa en Nervión.

Recordemos que el exjugador sevillista no actúa solo sino que lidera un proyecto empresarial respaldado por el holding Five Eleven Capital y otros inversores vinculados al fondo Bibium Capital. Entre los presentes en la reunión también ha estado el empresario argentino Martín Ink, fundador y Managing Director del grupo inversor, además de varios familiares del futbolista y representantes legales de la operación.

Uno de los protagonistas del encuentro ha sido Julio Senn, abogado de Sergio Ramos, que ha abandonado el hotel tras varias horas de negociación sin realizar declaraciones públicas. Poco después también salieron del lugar Sergio y su hermano René Ramos, ambos con gesto serio tras una jornada considerada decisiva para el futuro institucional del club.

El "Plan Ramos" gana fuerza

La intención del grupo liderado por Ramos es adquirir una posición de control dentro del Sevilla para poner fin a los años de enorme inestabilidad institucional que han golpeado al club en los últimos tiempos.

No hay que olvidar que la entidad sevillista lleva varias temporadas marcada por los enfrentamientos accionariales entre los sectores liderados por José María del Nido Benavente y José Castro, además de una delicada situación económica agravada por los malos resultados deportivos.

Por tanto, el objetivo del proyecto encabezado por Ramos sería aportar estabilidad financiera, modernizar la estructura del club y recuperar competitividad deportiva tanto en España como en Europa.

Fuentes cercanas a la negociación aseguran que el excapitán del Real Madrid está desempeñando un papel fundamental como figura de consenso entre accionistas e inversores, actuando como puente para desbloquear una operación compleja que podría cerrarse durante este mismo mes de mayo.

Monchi aparece en escena

La reunión coincide además con otro movimiento importante dentro del fútbol español: la oficialización de Monchi como nuevo director general deportivo del RCD Espanyol.

El nombre del histórico director deportivo sevillista había sido vinculado desde el principio al proyecto impulsado por Sergio Ramos. De hecho, según diversas informaciones, el grupo inversor llegó a ofrecerle un papel de gran peso ejecutivo dentro del nuevo modelo de gestión deportiva.

Sin embargo, las conversaciones entre Monchi y la actual directiva sevillista no prosperaron debido a diferencias sobre el proyecto deportivo y el reparto de poder dentro de la entidad.

Una nueva era para el Sevilla

En Sevilla crece la sensación de que el club se encuentra ante uno de los momentos más trascendentales de su historia reciente. La posibilidad de una entrada masiva de capital privado aparece para muchos como la única solución viable para aliviar la complicada situación financiera de la entidad.

Además de reforzar las cuentas, el proyecto liderado por Ramos pretende pacificar el entorno social del club, muy deteriorado tras años de guerras internas entre accionistas y una creciente tensión con la afición.

La implicación emocional del excentral sevillista también es total. En los últimos días, Sergio Ramos fue visto siguiendo junto a su familia el encuentro del Sevilla frente al Espanyol, mientras que su hermana compartía un mensaje en redes sociales reclamando unidad en torno al club: "La unión hace la fuerza".

Si las negociaciones avanzan de forma positiva durante las próximas semanas, el Sevilla podría entrar en una etapa completamente nueva, con Sergio Ramos como una de las grandes figuras del futuro proyecto institucional y deportivo de Nervión.