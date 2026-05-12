Florentino Pérez convoca una rueda de prensa en el Santiago Bernabéu a las 18:00 horas

Alerta en el Real Madrid: Florentino Pérez convoca una rueda de prensa. No se conocen los motivos de la comparecencia, pero hay fecha y hora.

Esto dice el comunicado:

El Real Madrid C. F. comunica que esta tarde, a las 18:00 h, nuestro presidente, Florentino Pérez, comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras la celebración de la Junta Directiva y atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa.

No se sabe nada sobre lo que podría anunciar el presidente del Real Madrid, pero lógicamente hay preocupación y expectación sobre este asunto. Desde una posible dimisión, que parece poco probable, a el despido de Arbeloa como técnico blanco. Incluso que se anunciase la llegada de un recambio como José Mourinho.