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Fútbol

Florentino Pérez convoca una rueda de prensa en el Santiago Bernabéu a las 18:00 horas

El presidente del Real Madrid ha convocado a los medios en el Santiago Bernabéu.

Libertad Digital
El presidente del Real Madrid ha convocado a los medios en el Santiago Bernabéu.
Alerta en el Real Madrid: Florentino Pérez convoca una rueda de prensa | Cordon Press

Alerta en el Real Madrid: Florentino Pérez convoca una rueda de prensa. No se conocen los motivos de la comparecencia, pero hay fecha y hora.

Esto dice el comunicado:

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El Real Madrid C. F. comunica que esta tarde, a las 18:00 h, nuestro presidente, Florentino Pérez, comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras la celebración de la Junta Directiva y atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa.

No se sabe nada sobre lo que podría anunciar el presidente del Real Madrid, pero lógicamente hay preocupación y expectación sobre este asunto. Desde una posible dimisión, que parece poco probable, a el despido de Arbeloa como técnico blanco. Incluso que se anunciase la llegada de un recambio como José Mourinho.

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