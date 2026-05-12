Casillas veta el regreso de Mourinho al Madrid: "No le quiero en el club de mi vida"

El posible regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid sigue generando reacciones dentro del entorno madridista. La última y más contundente ha sido la de Iker Casillas, que ha mostrado públicamente su rechazo a una hipotética vuelta del técnico portugués al Santiago Bernabéu.

El excapitán blanco publicó un mensaje en redes sociales en el que dejó clara su postura sobre los rumores que relacionan nuevamente a Mourinho con el club madridista. "No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada más", escribió Casillas.

No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el @realmadrid . Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas. — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 12, 2026

Las palabras del exportero han tenido un fuerte impacto entre la afición madridista, especialmente por el pasado compartido entre ambos durante una de las etapas más tensas del club en los últimos años. Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013 y, aunque logró devolver competitividad al equipo frente al dominio del Barcelona de Pep Guardiola, su etapa acabó marcada por conflictos internos y una fuerte división dentro del vestuario.

Uno de los episodios más recordados fue precisamente el deterioro de la relación entre Mourinho y Iker Casillas. El técnico portugués llegó incluso a sentar al guardameta en varios encuentros importantes, una decisión que provocó un enorme debate mediático y dividió al madridismo. Aquella situación terminó debilitando la convivencia interna del equipo en el tramo final de su ciclo.

Pese a ello, Mourinho sigue contando con defensores dentro del entorno blanco. Muchos aficionados consideran que el portugués cambió la mentalidad competitiva del equipo y sentó las bases del éxito europeo posterior. Bajo su dirección, el Real Madrid conquistó una Liga récord de 100 puntos y una Copa del Rey, además de recuperar protagonismo en la Champions League alcanzando tres semifinales consecutivas.

Sin embargo, la posibilidad de un regreso genera dudas por el actual contexto deportivo del club. El Real Madrid vive una etapa marcada por una plantilla joven, estabilidad institucional y una política deportiva orientada al largo plazo, un escenario muy diferente al que encontró Mourinho hace más de una década.

La reacción de Iker Casillas refleja además que las heridas de aquella etapa todavía no están completamente cerradas. El mensaje del exguardameta añade presión al debate sobre el futuro del banquillo madridista y evidencia que el nombre de Mourinho sigue siendo tan influyente como divisivo dentro del universo blanco.