Dani Carvajal se queda sin el Mundial al no entrar en la prelista de De la Fuente

Dani Carvajal, uno de los grandes referentes del Real Madrid y de la selección española de fútbol durante la última década, se perderá la cita mundialista de este verano. El nombre del veterano lateral derecho no figura en la prelista de 55 futbolistas que Luis de la Fuente entregó el pasado lunes a la FIFA. Esta relación es de carácter vinculante, lo que significa que la convocatoria definitiva de 26 jugadores saldrá exclusivamente de esta nómina, cerrando así la puerta de forma definitiva al canterano blanco.

Según fuentes de la agencia EFE, el jugador asume este revés consciente de que se le esfuma uno de los grandes objetivos de la temporada. La falta de continuidad ha sido el principal obstáculo para el madrileño, encadenando hasta tres lesiones que han frenado en seco su progresión. Todo se remonta a la grave rotura del ligamento cruzado de la rodilla que sufrió en octubre de 2024, un percance médico que alteró radicalmente su hoja de ruta en la élite del balompié.

Tras pasar 238 días alejado de los terrenos de juego, el zaguero logró reaparecer en la recta final de la campaña pasada con la esperanza de recuperar su mejor estado de forma en el presente curso. Desgraciadamente para sus intereses, la realidad ha sido muy distinta. El internacional español apenas ha podido disputar un total de 885 minutos oficiales, repartidos de forma intermitente a lo largo de 20 encuentros con la elástica merengue.

Este exiguo bagaje de participación tiene su explicación en un nuevo paso por el quirófano. El pasado 28 de octubre, Carvajal se sometió a una artroscopia para que los cirujanos le retiraran un "cuerpo libre articular" que le estaba generando complicaciones en la misma rodilla operada un año atrás. Por si fuera poco, en las últimas semanas ha padecido una lesión de carácter muscular y una fisura en el pie, apartándolo definitivamente del ritmo competitivo que exige un torneo de semejante magnitud.

Con esta ausencia, el defensa de Leganés pierde la oportunidad de redondear un palmarés internacional envidiable, al que solo le faltaba el entorchado mundial tras haber conquistado la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa en 2024. Desde su debut el 4 de septiembre de 2014 en un amistoso frente a Francia, ha vestido la camiseta nacional en 52 ocasiones, disputando su último duelo en septiembre del año pasado ante Bulgaria.

En la otra cara de la moneda se encuentran tres de sus compañeros en el vestuario de Chamartín, que sí han superado este primer corte. El central Dean Huijsen, el carrilero zurdo Fran García y el atacante Gonzalo García forman parte de la preselección. De todos ellos, es el joven zaguero nacido en los Países Bajos quien cuenta con mayores opciones de viajar finalmente a la gran cita.

Las reglas del campeonato son estrictas en esta edición. El preparador riojano solo podrá recurrir a los integrantes de esta lista de 55 para cubrir cualquier baja por lesión que se produzca antes del torneo. El límite establecido por la normativa fija que los cambios deben realizarse como máximo 24 horas antes del estreno de España, programado para el 15 de junio frente a Cabo Verde.

El desenlace de esta incógnita se conocerá el próximo 25 de mayo, fecha elegida por el seleccionador nacional para anunciar de forma oficial la lista definitiva. Los elegidos iniciarán su concentración cinco días después, el 30 de mayo, en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, con la mirada puesta en levantar un nuevo título para el deporte nacional.