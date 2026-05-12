Dimisión de Florentino, despido de Arbeloa o fichaje de Mourinho: el madridismo pendiente de Valdebebas

La noticia saltaba sobre las 16:00 horas. Alerta en el Real Madrid: Florentino Pérez convocaba una rueda de prensa. No se conocían los motivos de la comparecencia, pero había fecha y hora.

Esto decía el comunicado:

El Real Madrid C. F. comunica que esta tarde, a las 18:00 h, nuestro presidente, Florentino Pérez, comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras la celebración de la Junta Directiva y atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa.

Lógicamente hay preocupación y expectación sobre este asunto. Desde una posible dimisión, que parece poco probable, a el despido de Arbeloa como técnico blanco. Incluso que se anunciase la llegada de un recambio como José Mourinho.

Desde su llegada al banquillo el 12 de enero de 2026, la etapa de Álvaro Arbeloa en el primer equipo ha estado marcada por la irregularidad, sumando entre 13 y 15 victorias, 2 empates y unas 7 u 8 derrotas en sus primeros 25 partidos. Aunque el equipo ha mostrado una faceta muy goleadora, la fragilidad defensiva ha pasado factura, resultando en la eliminación de la Champions League ante el Bayern de Múnich y una sorprendente caída en la Copa del Rey frente al Albacete; estos resultados, sumados a un rendimiento inestable en LaLiga, le situaban actualmente con uno de los porcentajes de victorias más bajos para un técnico madridista en lo que va de siglo.

Otra opción es que dimita, algo que en principio no se espera, pero es una posibilidad ya que no es la primera vez que Florentino decide apartarse ante una situación que no puede sostener. Ya pasó en su primera etapa, sin embargo, los éxitos de esta segunda le avalan sin duda.

Bajo la presidencia de Florentino Pérez, el Real Madrid ha alcanzado una cifra histórica de 66 títulos oficiales hasta mayo de 2026, consolidándose como el presidente más laureado de la institución al superar el registro de Santiago Bernabéu. En la sección de fútbol, el club ha conquistado 37 trofeos: 7 Copas de Europa (Champions League), 7 Mundiales de Clubes, 6 Supercopas de Europa, 7 Ligas, 3 Copas del Rey y 7 Supercopas de España. Por su parte, la sección de baloncesto ha sumado 29 títulos bajo su mandato, desglosados en 3 Copas de Europa (Euroligas), 1 Copa Intercontinental, 9 Ligas, 7 Copas del Rey y 9 Supercopas de España