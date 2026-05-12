El Barcelona estudia demandar a Florentino Pérez por sus palabras sobre Negreira

El FC Barcelona ha anunciado que sus servicios jurídicos están evaluando la posibilidad de emprender acciones legales contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Esta decisión se produce como respuesta a la comparecencia del mandatario blanco, en la que acusó de forma directa a la entidad catalana de haber corrompido la competición mediante pagos dirigidos a influir en los arbitrajes.

A través de un comunicado oficial, el club azulgrana ha explicado que su departamento legal está "estudiando detenidamente" las manifestaciones de Pérez. En este sentido, la junta directiva ha asegurado que se encuentran analizando los próximos pasos a seguir para defender la honorabilidad de la institución y que informarán de las decisiones definitivas cuando lo consideren oportuno.

"En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones. En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente sobre las posiciones y decisiones que se adopten", ha señalado la entidad en un comunicado.

La reacción desde la Ciudad Condal llega apenas unas horas después de una de las ruedas de prensa más contundentes que se recuerdan. El presidente madridista, que no comparecía ante los medios en este formato desde el año 2015, anunció la elaboración de un exhaustivo documento que elevará a las más altas instancias del fútbol europeo. En concreto, Pérez confirmó que presentarán ante la UEFA un informe de 500 páginas sobre el caso Negreira.

Durante su intervención, el máximo responsable del equipo blanco no dudó en calificar los hechos investigados como "el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol". Además, criticó abiertamente a quienes sugieren que este escándalo debe quedar en el olvido, insistiendo en que la institución que dirige no piensa mirar hacia otro lado ante la gravedad de las informaciones reveladas.

Florentino Pérez fue un paso más allá al afirmar que el conjunto catalán "siempre sale beneficiado" por las decisiones del estamento arbitral. En esta línea, el presidente exigió firmeza a los organismos internacionales, reclamando que no se puede consentir que este deporte esté en manos de una corrupción 20 años pagada, aludiendo directamente a las dos décadas durante las cuales se produjeron las transferencias bajo sospecha.

Pérez ha insistido en esta idea: "El Barça siempre sale beneficiado, pero hay otros equipos que también han salido perjudicados y me lo cuentan a mí. A ver si somos serios y la UEFA mete mano, porque no puede consentir que el fútbol más importante esté en manos de una corrupción 20 años pagada".

El dirigente también aprovechó la ocasión para denunciar lo que considera un perjuicio histórico hacia su propio equipo. Según sus palabras, el Real Madrid podría haber sumado más títulos a su palmarés si la competición se hubiera desarrollado en igualdad de condiciones. Como prueba reciente de esta supuesta desigualdad, desveló la creación de un vídeo interno que recopila 18 puntos que les habrían quitado a lo largo de la presente temporada por errores de los colegiados.

Cabe recordar que el caso Negreira centra sus investigaciones en los abonos millonarios que la directiva del Barcelona realizó a José María Enríquez Negreira mientras este ejercía como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La Fiscalía mantiene la sospecha de que los más de siete millones de euros desembolsados entre los años 2001 y 2018 tenían el propósito de obtener tratos de favor, mientras que desde el club se escudan en que dichos importes correspondían a meros informes de asesoramiento técnico.