El Real Madrid C. F. ha comunicado que esta tarde, a las 18:00 h, el presidente, Florentino Pérez, comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras la celebración de la Junta Directiva y atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa.

No se sabe nada sobre lo que podría anunciar el presidente del Real Madrid, pero lógicamente hay preocupación y expectación sobre este asunto. Desde una posible dimisión, que parece poco probable, a el despido de Arbeloa como técnico blanco. Incluso que se anunciase la llegada de un recambio como José Mourinho.

Dimitió hace justo 20 años

Hace justo 20 años, un episodio de crisis en el Real Madrid acabó con la dimisión de Florentino Pérez. Ahora, dos décadas después, los cimientos del vestuario blanco vuelven a temblar con la pelea entre Valverde y Tchouaméni como última bronca en el club blanco. "Los jugadores están confundidos y quizá demasiado consentidos. He cometido un error. He maleducado a los jugadores". Esto dijo Florentino Pérez el 27 de febrero de 2006, tras otra derrota más del conjunto blanco, donde anunciaba por sorpresa su dimisión como presidente del Real Madrid. Los blancos habían perdido contra el Mallorca, estaban eliminados de la Copa del Rey y tenían la Liga imposible.

Florentino Pérez presentó su renuncia a su cargo y esta le fue aceptada por la Junta Directiva del club, reunida la tarde del 27 de febrero de 2026 con carácter extraordinario, y abandonó así la presidencia de la entidad blanca, que ocupaba desde el verano de 2000, ganando las elecciones a Lorenzo Sanz. Según las mismas fuentes, la Junta aceptó por unanimidad que Fernando Martín, uno de los vicepresidentes del club, sea el nuevo presidente de la entidad.

Después de un primer ciclo repleto de éxitos deportivos, con la consecución de dos Ligas (2000 y 2003) y una Copa de Europa (2002), entre otros títulos, así como comerciales, con los fichajes de Figo, Zidane y Ronaldo, y la reflotación económica del club, Florentino Pérez no logró reconducir la nave blanca desde que fuera reelegido por una amplia mayoría en 2004. Algo que podría repetirse 20 años después con una situación muy parecida.