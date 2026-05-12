El imperio de Florentino: seis Champions desde 2009 para reinar en el fútbol mundial

Desde su regreso a la presidencia del Real Madrid en 2009, Florentino Pérez ha transformado al club en una potencia dominante del fútbol europeo. Bajo su dirección, la entidad madridista ha levantado seis Champions League —incluidas las históricas tres consecutivas entre 2016 y 2018— además de cinco Ligas, tres Copas del Rey y numerosos títulos internacionales.

La segunda etapa de Florentino también estuvo marcada por la llegada y consolidación de jugadores legendarios como Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Karim Benzema o Toni Kroos, piezas clave de un ciclo ganador que devolvió al club a la cima del continente.

A nivel institucional, el mandatario impulsó la remodelación integral del estadio Santiago Bernabéu, convertido ahora en uno de los recintos deportivos más modernos del mundo, además de reforzar la estabilidad económica de la entidad incluso en contextos complejos como la pandemia.

La apuesta por los jóvenes talentos

A diferencia de su primera etapa, asociada al fenómeno de los "galácticos", Florentino apostó en los últimos años por una política de fichajes orientada al talento joven y de futuro. Jugadores como Vinicius Jr., Rodrygo, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni o Jude Bellingham llegaron al club antes de alcanzar su máxima explosión internacional.

Esta estrategia permitió al Real Madrid rejuvenecer la plantilla sin perder competitividad, combinando experiencia y juventud en una transición considerada ejemplar dentro del fútbol europeo.

El club con más ingresos del mundo

Durante buena parte de su mandato, el Real Madrid se mantuvo entre las entidades deportivas con mayores ingresos del planeta, liderando rankings económicos internacionales y reforzando su capacidad financiera sin depender de capital externo.

El modelo económico defendido por Florentino Pérez se basó en mantener la propiedad del club en manos de los socios, diferenciándose así de otros grandes clubes europeos controlados por fondos de inversión o estados.

El impulso de la Superliga

Otro de los capítulos más relevantes de esta etapa fue el liderazgo de Florentino en el proyecto de la Superliga europea, una iniciativa presentada en 2021 junto a varios grandes clubes continentales con el objetivo de reformar el modelo de competiciones europeas.

Aunque el proyecto encontró una fuerte oposición institucional y social, Florentino defendió públicamente la necesidad de modernizar el fútbol y aumentar los ingresos para competir frente al crecimiento económico de otras ligas y mercados internacionales.