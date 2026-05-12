Florentino Pérez convoca una rueda de prensa. No se conocen los motivos de la comparecencia, pero hay fecha y hora.
Esto dice el comunicado:
El Real Madrid C. F. comunica que esta tarde, a las 18:00 h, nuestro presidente, Florentino Pérez, comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras la celebración de la Junta Directiva y atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa.
No se sabe nada sobre lo que podría anunciar el presidente del Real Madrid, pero lógicamente hay preocupación y expectación sobre este asunto. Desde una posible dimisión, que parece poco probable, a el despido de Arbeloa como técnico blanco. Incluso que se anunciase la llegada de un recambio como José Mourinho.
Florentino: "Lo siento mucho por lo que he oído por ahí, pero no dimito"
Florentino Pérez ha comparecido ante los medios para confirmar que no piensa abandonar la presidencia del Real Madrid. Pese a los rumores de los últimos días y la presión tras los recientes resultados, el mandatario ha dejado claro que su compromiso con el club es total y que se siente con fuerzas para liderar el nuevo proyecto deportivo.
Luis Colom: "La expectación es total. Numerosos medios de todo el mundo ya preguntan a qué se debe este retraso. Aumentan los nervios en la Ciudad Real Madrid"
Luis Colom, periodista de Libertad Digital ya en Valdebebas
Real Madrid Televisión tira la parrilla y cambia la programación. Tras finalizar Sherezade, emite vídeos de las victorias de la Champions. A las seis en directo la rueda de prensa.
Hay tres requisitos indispensables que debe tener todo presidente del Real Madrid según figura en los estatutos del conjunto merengue.
1. Aval bancario del 15% del presupuesto
El candidato debe presentar un aval bancario equivalente al 15% del presupuesto del club ese año, y debe hacerlo "con la única y exclusiva garantía de su patrimonio personal".
2. Veinte años de antigüedad como socio
Los estatutos del Real Madrid exigían antes diez años de antigüedad como socio, pero esa cifra se dobló en 2012. Hoy en día se requieren como mínimo veinte años como socio del club blanco.
3. Nacionalidad española
Otro requisito es tener nacionalidad española. Esta condición se introdujo para evitar que pudieran llegar al Santiago Bernabéu los jeques que han ido tomando clubes como Manchester City, PSG o Newcastle.
No llegan avances de información sobre lo que puede ocurrir. Todo parado hasta que Florentino aparezca.
Siguen llegando miembros de la junta directiva del Real Madrid a las oficinas. Es el primer paso para luego acudir al Bernabéu.
Una de las posibilidades es que Florentino anuncia su dimisión. Ante la pregunta de Libertad Digital sobre una posible dimisión de Florentino Pérez fuentes internas próximas al presidente del Real Madrid responden: "Tranquilidad"
Se habla de un posible despido de Arbeloa:
Desde su llegada al banquillo el 12 de enero de 2026, la etapa de Álvaro Arbeloa en el primer equipo ha estado marcada por la irregularidad, sumando entre 13 y 15 victorias, 2 empates y unas 7 u 8 derrotas en sus primeros 25 partidos. Aunque el equipo ha mostrado una faceta muy goleadora, la fragilidad defensiva ha pasado factura, resultando en la eliminación de la Champions League ante el Bayern de Múnich y una sorprendente caída en la Copa del Rey frente al Albacete; estos resultados, sumados a un rendimiento inestable en LaLiga, le situaban actualmente con uno de los porcentajes de victorias más bajos para un técnico madridista en lo que va de siglo.
No se sabe nada sobre lo que podría anunciar el presidente del Real Madrid, pero lógicamente hay preocupación y expectación sobre este asunto. Desde una posible dimisión, que parece poco probable, a el despido de Arbeloa como técnico blanco. Incluso que se anunciase la llegada de un recambio como José Mourinho.
Esto dice el comunicado:
El Real Madrid C. F. comunica que esta tarde, a las 18:00 h, nuestro presidente, Florentino Pérez, comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras la celebración de la Junta Directiva y atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa.
Florentino Pérez ha convocado una rueda de prensa. No se conocen los motivos de la comparecencia, pero hay fecha y hora.