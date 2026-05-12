Flick reprende a Lamine por la bandera palestina: "Son cosas que no me gustan"

Menos de 24 horas después de que Lamine Yamal portase una bandera palestina en la rúa del Barcelona por la Ciudad Condal tras ser campeón de Liga, Hansi Flick ha intervenido. Y ojo, porque no le ha gustado nada lo que hizo su jugador portando dicha bandera.

En la rueda de prensa previa al partido, Flick ha dado su opinión sobre el asunto:

🗣️ Flick, sobre la bandera de Palestina 🇵🇸 ondeada por Lamine Yamal: "No me gusta, pero es su decisión" El @fcbarcelona visita al @deportivoalaves con la resaca de la rúa en la rueda de prensa #futbol #LaLiga 📺 Los resúmenes de los partidos, en #EstudioEstadio y @rtveplay pic.twitter.com/QcqWxmffxu — Teledeporte (@teledeporte) May 12, 2026

"Que Lamine apareciera con la bandera palestina son cosas que no me gustan. He hablado con él y si él quiere hacerlo..., es su decisión. Tiene 18 años. Es mayor de edad. Hay que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros... lo que vi ayer fue muy emotivo. La gente estaba muy contenta, estamos para jugar al fútbol y para que la gente se sienta feliz. Estoy orgulloso del equipo. Hemos tenido lesiones... no ha sido fácil. Ha habido jugadores claves que no han estado disponibles: Lamine, Pedri, Raphinha, Frenkie... Hemos mejorado mucho durante estos dos últimos meses. Es fantástico y es la clave de las victorias, también en el Clásico. Somos el equipo con menos goles encajados y nadie se lo habría esperado", comentó Flick.

Sobre su renovación, el alemán mantiene que es feliz en el Barcelona e incluso bromea con ello: "¿Lo hemos anunciado? Estoy muy contento y lo logrado me da confianza para seguir uno o dos años más. Muchos técnicos estarían contentos de estar tres o cuatro años, pero creo que en el Barça es mejor limitarlo. De momento, tengo hasta 2028, y si todo va bien, ya lo ampliaremos. Ha sido un buen acuerdo para las dos partes. He visto que estoy en el lugar adecuado. Es un compromiso por nuestra parte para alcanzar el mejor nivel y lograr nuevos títulos. Todo el mundo tiene el sueño de la Champions. Lo hemos intentado y lo seguiremos intentando. Estoy agradecido por la confianza para seguir".

El Barcelona jugará contra el Alavés en la jornada 36 del torneo doméstico como campeón de la Liga. Seguramente reciba el pasillo por parte del equipo vitoriano.