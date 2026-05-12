Le señaló directamente e incluso le apremió para que se presentara. El escenario electoral del Real Madrid tras la convocatoria de elecciones del propio Florentino Pérez ha puesto el foco en la figura de Enrique Riquelme, el único empresario que, según el propio mandatario blanco, quiere ir a por su puesto.

¿Quién es Enrique Riquelme? A sus 37 años, el alicantino cumple con el estricto requisito de antigüedad —más de 20 años como socio— gracias a una tradición familiar. Es hijo de un antiguo miembro de la junta directiva durante la etapa de Ramón Calderón. La solvencia económica no es un obstáculo. El empresario es capaz de afrontar el aval exigido por los estatutos del club, que actualmente se estima en 187 millones de euros (el 15% del presupuesto anual de la entidad).

Apodado el Rey del Sol, Riquelme preside el Grupo Cox Energy, un gigante del sector de las energías renovables valorado en miles de millones de euros. Con sede en México y presencia en mercados estratégicos como Chile, Colombia, España y Estados Unidos, su compañía ha protagonizado operaciones de alto impacto, como la reciente adquisición de activos de Iberdrola en México por 4.000 millones de dólares.

La figura de Riquelme no ha pasado desapercibida para Florentino Pérez, quien llegó a referirse a él de forma irónica en pasadas asambleas. Con el respaldo de un imperio energético en expansión, Enrique Riquelme se consolida como el nombre propio a seguir en el futuro institucional del club blanco y más ahora que lo ha nombrado Florentino.

Hay otro punto a recordar. En julio de 2024, el grupo Cox (entonces en pleno proceso de expansión tras absorber los activos de Abengoa) decidió anular el fichaje de José Ramón Navarro, quien había sido presidente de la Audiencia Nacional hasta marzo de ese mismo año.

La decisión se tomó tras estallar el escándalo de los mensajes de WhatsApp que Navarro habría intercambiado con miembros del Gobierno y otros políticos, entre ellos el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el exministro José Luis Ábalos.