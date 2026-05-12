Sorprendente comparecencia de Florentino: convoca elecciones entre ataques y sin autocrítica

Florentino Pérez ha comparecido ante los medios para confirmar que no piensa abandonar la presidencia del Real Madrid. Pese a los rumores de los últimos días y la presión tras los recientes resultados, el mandatario ha dejado claro que su compromiso con el club es total y que se siente con fuerzas para liderar el nuevo proyecto deportivo.

Lo primero que hizo fue decir que convoca elecciones y se presenta: "Les he pedido a la junta electoral que inicie el proceso para iniciar las elecciones a la junta directiva a la que nos vamos a presentar esta Junta Directiva"

A partir de ahí, guerra contra la prensa, parte de ella al menos. En su comparecencia, donde no ha dimitido, Florentino Pérez ha señalado directamente al diario ABC como uno de los principales responsables de difundir "informaciones malintencionadas" sobre su supuesta salida, acusando al medio de intentar desestabilizar al club en un momento crítico. El presidente calificó de "rotundamente falsas" las noticias publicadas por dicha cabecera sobre su dimisión, insistiendo en que no permitirá que presiones mediáticas externas condicionen el futuro institucional del Real Madrid.

"Aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí. Dicen: '¿Dónde está Florentino?'. Si yo habitualmente no hablo. Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal... Aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí sepa que sigo presidiendo el Real Madrid y mi empresa, que mi salud es perfecta; no podría estar en los dos sitios si mi salud no fuera perfecta. Si yo tuviera cáncer como se ha dicho, tendría que ir a un centro oncológico; si yo fuese, ¿no habría salido en todos los sitios del mundo?", prosiguió.

Aquí el momento en el que señaló a ABC:

El PALO BRUTAL de FLORENTINO PÉREZ a ABC, tras decir que estaba cansado. VAYA BARBARIDAD 🤣🤣👏🏻 pic.twitter.com/LOfKnwhYLD — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 12, 2026

"El ABC es de Vocento. Creó Relevo, sabían lo que era, ¿no? De acuerdo con La Liga, se dedicó a hacer un periódico digital que, para resumirlo, perdió 25 millones en la vida que existió, y cuando La Liga ya no pagaba se fue a Telefónica y a Telecinco a ver si pagaban. Su único fin era meterse con el Real Madrid y con su presidente. Y lo siento, porque mi padre leía el ABC y me suscribió hace muchos años, pero ahora he tomado la decisión de que me voy a dar de baja de ABC por honrar a mi padre, que me lo agradecerá. ¿Cómo puede hacer eso el ABC? No se lo compraba nadie, no lo compró nadie y produjo un cisma allí. Anuncio así que me voy a dar de baja de ABC, yo honro mejor a mi padre si me doy de baja", señaló.

Dentro de ese momento de tensión, Florentino se mantuvo firma diciendo que irá contra todo y contra todos: "Comparto la frustración, porque este año no hemos podido ganar nada. Pero tengo que decirles y demostrarles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto, entre ellos siete Copas de Europa de fútbol. Quiero hablar a los que están detrás de esta campaña, que se mueven en la sombra. Pues que se presenten a las elecciones, ahora tienen la oportunidad de hacerlo, yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid".