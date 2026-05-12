Florentino Pérez se enfrenta a un periodista y sentencia: "Me voy a dar de baja de 'ABC'"

En su comparecencia, donde no ha dimitido, Florentino Pérez ha señalado directamente al diario ABC como uno de los principales responsables de difundir "informaciones malintencionadas" sobre su supuesta salida, acusando al medio de intentar desestabilizar al club en un momento crítico. El presidente calificó de "rotundamente falsas" las noticias publicadas por dicha cabecera sobre su dimisión, insistiendo en que no permitirá que presiones mediáticas externas condicionen el futuro institucional del Real Madrid.

Florentino empezó hablando de la prensa en general: "Aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí. Dicen: '¿Dónde está Florentino?'. Si yo habitualmente no hablo. Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal... Aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí sepa que sigo presidiendo el Real Madrid y mi empresa, que mi salud es perfecta; no podría estar en los dos sitios si mi salud no fuera perfecta. Si yo tuviera cáncer como se ha dicho, tendría que ir a un centro oncológico; si yo fuese, ¿no habría salido en todos los sitios del mundo?".

A partir de ahí, el mandatario blanco siguió defendiendo su postura contra parte del periodismo: "Algunos periodistas se creen que ellos intervienen en las elecciones del club porque son muy importantes. ¿Se acuerdan de José María García? Empecé con él. Aquí en el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo. El que se quiera presentar, que se presente. Pero no ir por detrás a decir que tengo cara de cansado, que será porque trabajo mucho".

El PALO BRUTAL de FLORENTINO PÉREZ a ABC, tras decir que estaba cansado. VAYA BARBARIDAD 🤣🤣👏🏻 pic.twitter.com/LOfKnwhYLD — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 12, 2026

Después de eso empezó con ABC: "El ABC es de Vocento. Creó Relevo, sabían lo que era, ¿no? De acuerdo con La Liga, se dedicó a hacer un periódico digital que, para resumirlo, perdió 25 millones en la vida que existió, y cuando La Liga ya no pagaba se fue a Telefónica y a Telecinco a ver si pagaban. Su único fin era meterse con el Real Madrid y con su presidente. Y lo siento, porque mi padre leía el ABC y me suscribió hace muchos años, pero ahora he tomado la decisión de que me voy a dar de baja de ABC por honrar a mi padre, que me lo agradecerá. ¿Cómo puede hacer eso el ABC? No se lo compraba nadie, no lo compró nadie y produjo un cisma allí. Anuncio así que me voy a dar de baja de ABC, yo honro mejor a mi padre si me doy de baja".

Llegó incluso a sacar el móvil para leer noticias: "ABC, periódico que me quiere mucho: 'Antes de la Junta Directiva Florentino dice: Estoy muy cansado'". "Pero, ¿usted cree que antes de entrar yo digo esto? David Sánchez de Castro, ¿está aquí? Para saludarle, para ver por qué publica eso. Yo me levanto por la mañana temprano y me acuesto el último de la clase, trabajo como un animal". En ese momento inició la discusión con Rubén Cañizares, periodista de ABC. "Miren qué dos artículos escriben hoy, de una mujer que no sé si sabe o no de fútbol".

El periodista empezó a hablar directamente con el periodista discutiendo con él en varias ocasiones. Uno se defendía y el otro atacaba. Así durante un rato importante. Eso sí, siempre manteniendo que irá a por todas contra los que le critican a él y al Real Madrid.

"Comparto la frustración, porque este año no hemos podido ganar nada. Pero tengo que decirles y demostrarles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto, entre ellos siete Copas de Europa de fútbol. Quiero hablar a los que están detrás de esta campaña, que se mueven en la sombra. Pues que se presenten a las elecciones, ahora tienen la oportunidad de hacerlo, yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid", sentenció.