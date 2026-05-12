Histórico Betis: gana al Elche y jugará la Champions más de dos décadas después

El Real Betis volverá a disputar la Liga de Campeones 21 años después. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini aseguró de forma matemática la quinta plaza de LaLiga tras imponerse este martes al Elche por 2-1 en el estadio de La Cartuja, en una noche marcada por la tensión, la emoción y un desenlace que desató la celebración de más de 50.000 aficionados verdiblancos.

El equipo sevillano necesitaba una victoria para sellar definitivamente su clasificación europea y aprovechó además la derrota del Celta ante el Levante en Balaídos. Un escenario que convirtió la jornada en una noche de transistores y cuentas cruzadas, con el Betis dependiendo de sí mismo para regresar a la máxima competición continental por primera vez desde la temporada 2005-06.

El tanto definitivo llegó en la segunda parte gracias a un potente disparo de Pablo Fornals desde la frontal que hizo estallar a La Cartuja y confirmó el regreso del club verdiblanco a la Champions.

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Un inicio marcado por la tensión

El Betis arrancó el partido con intención de dominar el balón y evitar que el Elche encontrara espacios para salir desde atrás. Antony fue el primero en probar fortuna en los minutos iniciales, aunque sin encontrar portería.

El conjunto de Pellegrini encontró premio muy pronto. En el minuto 9, Fornals filtró un balón para Cucho Hernández y el delantero colombiano sorprendió con un disparo raso y ajustado al poste que superó a Dituro para firmar el 1-0 y su undécimo gol liguero.

Con ventaja en el marcador, el Betis pareció controlar el encuentro durante varios minutos. Lo Celso participaba con movilidad entre líneas y Antony generaba desequilibrio por banda. Sin embargo, el ritmo fue bajando y el Elche comenzó a crecer con el paso de los minutos.

Los de Éder Sarabia encontraron espacios especialmente por el costado izquierdo de la defensa verdiblanca. En una acción iniciada por Germán Valera, Héctor Fort recibió dentro del área y su disparo cruzado se desvió tras tocar en Junior Firpo antes de superar a Valles. El empate llegó en el tramo final del primer tiempo y devolvió la incertidumbre al estadio.

La polémica antes del descanso

El encuentro todavía dejó una acción polémica antes del descanso. Diego Llorente cometió un error en la salida de balón y André Silva aprovechó para generar una ocasión que terminó con el gol de Diangana. Sin embargo, el colegiado anuló la acción por mano previa del delantero portugués y el VAR confirmó la decisión.

La jugada provocó las protestas de Éder Sarabia, que abandonó el terreno de juego visiblemente molesto al término de la primera parte.

Mientras tanto, en las gradas de La Cartuja comenzaban a celebrarse los goles del Levante en Balaídos. La derrota del Celta abría definitivamente la puerta de la Champions al Betis si conseguía mantener la victoria en Sevilla.

La expulsión que cambió el partido

Expulsado Léo Pétrot por su entrada sobre Antony 🟥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/2SmpX2Iheg — DAZN España (@DAZN_ES) May 12, 2026

La segunda mitad comenzó con un giro decisivo para el encuentro. Apenas habían pasado unos minutos cuando Léo Pétrot fue expulsado con roja directa tras una dura entrada sobre Antony junto a la banda. El árbitro Isidro Díaz de Mera mostró la tarjeta roja sin dudar y el VAR ratificó la decisión.

Con un jugador más y el estadio completamente volcado, el Betis pasó a dominar el partido de forma clara. El Elche se replegó cerca de su área intentando resistir el empuje verdiblanco.

Pellegrini introdujo a Isco para aumentar el control ofensivo y el equipo sevillano comenzó a encadenar llegadas. Cucho Hernández rozó el segundo con un cabezazo al larguero y Lo Celso también obligó a intervenir a Dituro.

El gol parecía cuestión de tiempo y terminó llegando en el minuto 68. Un córner lanzado por Isco fue despejado por la defensa visitante y el balón cayó en la frontal para Pablo Fornals. El centrocampista controló, avanzó unos metros y conectó un potente disparo que se coló por la escuadra.

El gol de Fornals desató la celebración en La Cartuja y dejó al Betis con pie y medio en la Champions League.

Una clasificación histórica para el Betis

El tramo final estuvo marcado por los intentos del Elche de buscar el empate pese a jugar con diez futbolistas. El conjunto ilicitano adelantó líneas y generó algunas aproximaciones, aunque sin remates claros sobre la portería de Valles.

El Betis también dispuso de varias oportunidades para sentenciar definitivamente el encuentro. Abde obligó a intervenir a Dituro, Cucho Hernández desperdició una clara contra y Altimira tuvo la última ocasión en el tiempo añadido.

El pitido final confirmó una clasificación que el beticismo llevaba esperando más de dos décadas. Desde aquella participación en la temporada 2005-06, el club sevillano no había vuelto a disputar la máxima competición continental.

La celebración comenzó sobre el césped de La Cartuja nada más terminar el encuentro. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados festejaron una clasificación que cambia también el escenario económico y deportivo del club para la próxima temporada.