Lamine Yamal ondea la bandera palestina en las celebraciones del Barça

Los jugadores del FC Barcelona recorrieron las calles de la ciudad durante casi cinco horas. Una fiesta que reunió a más de medio millón de personas y que dejó momentos destacados, que han dado la vuelta al mundo, como el gesto de la joven estrella del Barcelona.

Durante los festejos, Lamine Yamal reivindicó a Palestina, ondeando su bandera, en el autobús descapotado que ha paseado a los campeones de Liga por las calles de la ciudad condal.

La celebración llega apenas un día después de que el Barça certificara el título liguero al imponerse este domingo al Real Madrid (2-0) en El Clásico disputado en el Spotify Camp Nou, en la jornada 35 del campeonato, en una temporada en la que el conjunto blaugrana ha vuelto a dominar el fútbol español, pues también levantó en enero la Supercopa de España.

La comitiva arrancó a las 17.20 horas, 20 minutos después de lo previsto, desde el Spotify Camp Nou, con el autobús descapotable de los campeones encabezando un recorrido por distintos puntos emblemáticos de la ciudad. Desde los primeros metros, miles de aficionados se echaron a las calles para acompañar a los jugadores, entre bengalas, humo blaugrana, lluvia de confeti y cánticos constantes para los futbolistas y para Flick.

Los jugadores, todos con una camiseta conmemorativa con el lema 'Una manera de ser, una manera de ganar', no dejaron de cantar, bailar y lanzar confeti a los aficionados mientras disfrutaban de comida y bebida sobre el autobús. Robert Lewandowski y Wojciech Szczesny fueron algunos de los más animados de la celebración, en la parte delantera del bus, mientras que Eric Garcia, Raphinha y João Cancelo custodiaron los trofeos de Liga y Supercopa en la parte trasera del vehículo.

Uno de los momentos más comentados de la tarde lo protagonizó Pedri, que se arrodilló ante Marcus Rashford, autor del primer gol en el triunfo liguero contra el Real Madrid, para entregarle un ramo de rosas blaugranas y besarle la mano ante las risas de toda la plantilla. También se escucharon cánticos hacia el RCD Espanyol y el Real Madrid durante varios tramos del recorrido.