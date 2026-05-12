Las frases más impactantes de Florentino en la rueda de prensa

El presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, ha protagonizado una rueda de prensa cargada de intensidad con declaraciones en las que ha arremetido contra distintos medios de comunicación por recientes informaciones que apuntaban a un supuesto desgaste personal o institucional al frente del club.

Florentino Pérez ha querido dejar claro que no padece ningún problema de salud y que no va a abandonar su puesto de trabajo… "No estoy en la fase terminal y no voy a estar en la fase terminal", rechazando los rumores difundidos en distintos espacios informativos. Y ha añadido: "Dicen que no existo, dicen que estoy enfermo, dicen que tengo un cáncer terminal… No voy a parar. Es lo más indigno que me ha pasado".

Y no se ha querido dejar en el tintero una reflexión sobre el origen de estas informaciones: "Se ha creado una situación absurda, provocada por campañas contra los intereses del Real Madrid y contra mí".

Pero además, el presidente blanco ha asegurado que el poder dentro de la entidad pertenece exclusivamente a los socios, rechazando cualquier influencia externa en el futuro del club. En ese contexto, ha lanzado un mensaje directo sobre la legitimidad de las elecciones internas y la posible aparición de candidatos. "Quienes se vayan a presentar, les estamos esperando, que se presenten, a ver qué han hecho en su vida por el Real Madrid", ha afirmado, defendiendo el modelo asociativo del club blanco.

Pero el presidente del Real Madrid CF no se ha quedado ahí y, tras las informaciones de los últimos tiempos, ha realizado unas declaraciones especialmente duras dirigidas a periodistas y medios de comunicación, en las que ha defendido la imagen del club blanco y ha criticado determinadas informaciones sobre su gestión.

Ruptura simbólica con un medio histórico

En uno de los momentos más llamativos de su intervención, Florentino Pérez habría expresado su intención de desvincularse de un histórico periódico español como gesto de protesta ante su línea editorial. "Me voy a dar de baja de la suscripción del ABC, que lo sepa usted", habría señalado el dirigente, en referencia a su descontento con determinadas publicaciones.

‼️ | Florentino tiene un rifirrafe con un periodista del ABC. 😡🎙️ ~Florentino: "Pues tú que te metes todos los días con el Real Madrid…" ~Rubén Cañizares: "No lo creo" ~Florentino: "Me voy a dar de baja del ABC… un artículo lo escribió una mujer que ni sé si sabe de fútbol" pic.twitter.com/IG1SOYyTO4 — Laliga News (@laligaa_neews) May 12, 2026

El presidente ha vinculado esta decisión al tratamiento informativo que, según él, recibe el Real Madrid en algunos medios tradicionales y digitales.

Pero no solo eso sino que Florentino Pérez también ha elevado el tono contra varios profesionales de la comunicación deportiva, criticando abiertamente la forma en la que se informa sobre el club. Entre las frases atribuidas a su intervención destacan:

"Usted NO puede hablar del Real Madrid así"

"Eres tú quien escribe estas cosas, a partir de ahora invito a todos que lean a Rubén Cañizares, porque usted desprestigia al Real Madrid todos los días"

El presidente madridista ha elevado el tono contra periodistas y medios, criticando duramente el tratamiento informativo del club. Entre las frases de su intervención destacan:

"Tenemos que luchar contra muchísimo, como por ejemplo contra Juanma Castaño, que tenga consideración al mejor club de la historia, dígaselo, que cuide al Real Madrid"

"Usted es de Onda Cero, pues hable con su jefe también"

"El malo es quien escribió para Relevo"

"Cuánto dinero le pagan a los periodistas para hablar mal del Real Madrid"

Además, ha insistido en su rechazo a ciertas publicaciones y ha defendido la existencia de voces periodísticas que, según él, tratan con mayor respeto al club.

Declaraciones sobre títulos y polémica deportiva

En otro de los momentos más llamativos del discurso, el presidente habría hecho referencia al palmarés del club en tono crítico con el contexto del fútbol actual: "Solo he ganado 7 Champions y 7 ligas, que podía haber ganado 14. Las otras me las han robado".

Estas palabras han generado un fuerte impacto por su interpretación en clave de denuncia sobre decisiones arbitrales o contextos competitivos en el fútbol europeo. Florentino Pérez también ha confirmado que el Real Madrid está preparando un informe detallado sobre el caso Negreira para la UEFA.

El conjunto de declaraciones refleja un clima de máxima tensión entre la presidencia del Real Madrid y parte del entorno mediático. El club vuelve a situarse en el centro del debate no solo deportivo, sino también institucional y comunicativo.

Mientras tanto, el Real Madrid continúa su actividad en un entorno de gran exposición pública, donde cada intervención del presidente tiene una amplia repercusión en la opinión pública y en el debate futbolístico nacional e internacional.