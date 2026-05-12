Mbappé: "Creo que un francés es más feliz cuando no es feliz, les encanta quejarse"

Kylian Mbappé es uno de los protagonistas en el especial dedicado a las estrellas del deporte de Vanity Fair, un especial en el que también sale el español Carlos Alcaraz. Mbappé habla del Real Madrid y sobre todo de Francia. Ojo a lo que comenta el 10 madridista sobre los galos, incluyéndose por supuesto dentro de la mentalidad francesa.

"A los franceses les encanta quejarse. A los franceses les encanta estar descontentos. Simplemente somos franceses. Creo que un francés es más feliz cuando no es feliz. Porque es verdad: lo criticamos todo. ¡Y digo 'nosotros' porque yo también soy así!", comenta en la publicación.

He was crowned football’s future king when he was just a teenager, but for Kylian Mbappé, these are now more turbulent times. The captain of France has weathered attacks on his identity while serving as his nation’s chief diplomat. He’s endured criticism of his game while… pic.twitter.com/jblJROXYIj — VANITY FAIR (@VanityFair) May 12, 2026

También mantiene que su discurso político es necesario aunque no guste a mucha gente: "Somos ciudadanos y no podíamos quedarnos de brazos cruzados, decirnos a nosotros mismos que todo iba a salir bien e ir a jugar. De verdad intentamos luchar contra esa idea de que un futbolista debe callarse y limitarse a jugar".

Kylian Mbappé insiste en que es necesario hablar igual que lo hizo años atrás pidiendo que no se votase a la extrema derecha gala: "La gente a veces piensa que, como tienes dinero, cómo eres famoso, ese tipo de problemas no te afectan. Pero a mí sí me afectan, porque sé lo que significan y qué tipo de consecuencias pueden tener para mi país cuando esa clase de personas toman el control. Así que somos ciudadanos. Tenemos derecho a dar nuestra opinión como cualquier otro".

Sobre el Real Madrid, Kylian dice que tampoco pueden hacer milagros viendo la situación del conjunto blanco: "Es difícil estar en una situación como la nuestra, en la que todo el mundo espera que hagamos milagros. Pero los milagros solo ocurren en el campo; no hace falta jugar el partido antes del partido".