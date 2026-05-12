Moreno da la bienvenida a una nueva Copa del Rey: "Andalucía quiere ser ejemplo de juego limpio"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido en el Palacio de San Telmo a la Copa del Rey de fútbol en vísperas de una nueva final del campeonato, la novena que se juega en el Estadio La Cartuja de Sevilla, y que en esta ocasión disputan Atlético de Madrid y Real Sociedad.

Moreno ha presidido el acto de recibimiento a la Copa del Rey, que ha llegado a manos de Gabi y Xabi Prieto, excapitanes de Atlético y Real respectivamente, así como la inauguración de la exposición 'El fútbol como arte', abierta al público en la Sala de Usos Múltiples de San Telmo con pinturas, fotografías y diferentes recuerdos de ediciones anteriores del torneo.

Durante el acto, el presidente ha mostrado su deseo de que esta nueva final se celebre en mitad de un ambiente festivo y sin incidentes. "Mi deseo es que desde Andalucía volvamos a ser, una vez más, ejemplo para España. Con respeto, sin insultos. Que reine el buen ambiente, sin peleas. Con juego limpio, sin engaños. Que la lucha sea entre adversarios que al final se dan la mano, y no entre enemigos que quieren hacerse daño. Que imperen la honestidad, el esfuerzo y el respeto. Valores que amamos en Andalucía", ha expresado.

Moreno, que ha estado acompañado por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha repasado el vínculo que mantiene esta competición con La Cartuja: "Andalucía y Sevilla se sienten orgullosas de ser, una edición más, anfitrionas de este esperadísimo evento deportivo. Con esta, serán ya nueve las finales de Copa del Rey celebradas en el Estadio de La Cartuja, siete de ellas en estos últimos seis años. Un evento que supone una indudable proyección nacional e internacional de nuestra tierra".

En ese sentido, el presidente ha incidido en la importancia del deporte como transmisor de valores. "La práctica deportiva implica muchas cosas. Esfuerzo, afán de superación, sana competitividad, aprender del fracaso para seguir intentándolo con más fuerza... Y en todo esto, nuestros deportistas de élite son espejos en los que se miran muchos jóvenes, y no tan jóvenes", ha explicado.

El trofeo de la Copa del Rey y la muestra 'El fútbol como arte' podrán visitarse en el Palacio de San Telmo en los siguientes horarios: jueves 16 de abril, entre las 17:00 y las 20:00; viernes 17, tanto en horario de mañana como de tarde, entre las 10:00 y las 14:00 y entre las 17:00 y las 20:00; y finalmente sábado 18, día de la final, entre las 10:00 y las 14:00.