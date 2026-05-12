Ramos cierra la compra del Sevilla por 450 millones al borde del descenso

Fumata blanca en el Sánchez-Pizjuán. Lo que hace meses parecía un rumor romántico se ha convertido, este 12 de mayo de 2026, en el movimiento corporativo más importante en la historia del Sevilla FC. Sergio Ramos, el hijo pródigo que regresó para defender el escudo en el césped, será ahora quien lo dirija desde los despachos. Tras una reunión maratoniana de dos horas este martes —que se suma a las nueve horas de negociación del lunes—, el acuerdo con los máximos accionistas es total.

Como adelantan los compañeros de Marca, a falta del papeleo final y el paso por la notaría, la cifra de la venta se ha fijado en unos 450 millones de euros, una cantidad que incluye la asunción de la deuda actual de la entidad. Sin embargo, la operación no se queda solo en el cambio de cromos accionariales. Al parecer, el exfutbolista y sus socios de Five Eleven Capital, liderados por el CEO Martín Ink, se han comprometido a realizar una ampliación de capital de entre 80 y 100 millones de euros.

Este músculo financiero es vital para rescatar a un club asfixiado económicamente, cuyo límite salarial ha mermado la competitividad de la plantilla hasta situarla, un año más, al borde del abismo del descenso. Solo queda un trámite administrativo de peso: el visto bueno del Consejo Superior de Deportes (CSD), obligatorio en España cuando se adquiere más del 25% de una Sociedad Anónima Deportiva.

Un nuevo ecosistema deportivo

El Sevilla que viene ya tiene nombres propios en su organigrama. Sergio Ramos no será un dueño pasivo; de hecho, se espera que sea la pieza clave en la toma de decisiones estratégicas y deportivas. Junto a él, el grupo inversor desembarca con profesionales de élite:

Marc Boixasa: El ex del City Football Group y Al-Hilal será el director deportivo del 'ecosistema' Five Eleven.

Jesús Zamorano: Ex de LaLiga, asumirá la dirección de operaciones.

René Ramos: El hermano del central también ha estado presente en las negociaciones, garantizando el control del entorno más cercano del jugador.

El futuro en juego en La Cerámica

La noticia llega en un momento de tensión deportiva máxima. Mañana miércoles, el equipo se juega la permanencia frente al Villarreal. El acuerdo contempla cláusulas variables en los plazos de pago dependiendo de si el equipo compite el año que viene en primera o segunda división, una realidad que mantiene en vilo a los 600 aficionados que viajarán a Castellón.

A pesar de las críticas de un sector del sevillismo, que no entiende las prisas por cerrar la venta antes de asegurar matemáticamente la salvación, los actuales gestores han preferido agilizar el proceso antes de que expire la LOI (Carta de Intenciones) el próximo 31 de mayo.

El adiós al 'viejo' Sevilla

Con la salida del hotel de Ramos, sonriente y con el pulgar hacia arriba, se cierra una etapa marcada por la inestabilidad institucional y las guerras internas entre accionistas. El camero, que ya dejó caer en sus redes sociales que "la unión hace la fuerza", parece haber logrado lo que nadie pudo en la última década: un consenso económico para iniciar un nuevo proyecto.

Si el CSD no pone objeciones y el equipo cumple en el césped, antes de que termine el mes de mayo, el Sevilla FC estrenará dueño, filosofía y, sobre todo, una esperanza renovada bajo el mando de su capitán eterno. El 'bombardero' de Camas ha vuelto a ganar, esta vez, fuera del área pequeña.