Revolución de De la Fuente: Carvajal y Morata se quedan sin Mundial

Se terminó el misterio y, con él, una era en la Selección Española. Luis de la Fuente ha enviado a la FIFA la prelista de 55 futbolistas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y el estruendo del portazo ha resonado en todo el país: Dani Carvajal y Álvaro Morata no estarán en la cita mundialista. Los dos capitanes, pilares fundamentales en la conquista de la última Eurocopa, se quedan fuera de una convocatoria vinculante que marca el inicio de un cambio de ciclo agresivo en la selección.

La ausencia de Carvajal es, quizás, la que más escuece en el seno del grupo. Recordemos que el lateral del Real Madrid ha vivido una temporada castigado por la fragilidad física. Con 109 días de baja acumulados por una amalgama de dolencias —lesiones musculares, de rodilla y una reciente fisura en el dedo del pie—, el madrileño no ha podido encontrar la regularidad necesaria.

A pesar de sus esfuerzos por recuperarse y de la llamada personal de De la Fuente para comunicarle la noticia, el seleccionador ha priorizado el estado de forma actual sobre la jerarquía. Carvajal, con 52 internacionalidades, ve cómo el sueño de un último Mundial se desvanece por falta de minutos competitivos en el conjunto blanco, donde este curso ha sido el 21º jugador en participación.

Morata: el gol se apaga en Como

Si la baja de Carvajal es física, la de Álvaro Morata responde a una crisis de rendimiento. El cuarto máximo goleador histórico de España (37 tantos) buscó en el Como italiano, bajo la tutela de Cesc Fàbregas, los minutos y la confianza para liderar el ataque en el Mundial. Sin embargo, el 'impulso' nunca llegó: un solo gol en 28 partidos ha sido una losa imposible de levantar.

El ariete madrileño, capitán y referente emocional del vestuario, ha visto cómo su ascendencia se diluía ante la falta de olfato. Tras quedarse fuera de las listas de octubre, noviembre y marzo, su ausencia en la prelista definitiva de mayo confirma que De la Fuente busca savia nueva para el área.

Una lista con aroma azulgrana y caras nuevas

La prelista también deja un dato revelador sobre el equilibrio de fuerzas en el fútbol nacional. El FC Barcelona aporta 9 futbolistas (con nombres como Lamine Yamal, Cubarsí, Gavi o Pedri), triplicando la representación de un Real Madrid bajo mínimos, que solo cuenta con Huijsen, Fran García y el joven Gonzalo García entre los elegidos.

"Igual que en su día lo traje a la Selección, entenderá si tengo que tomar la decisión contraria", afirmaba recientemente De la Fuente sobre Carvajal. Esa decisión ya es firme.

Sorpresas y nuevas jerarquías

Sin Morata, Carvajal ni el ya ausente Jesús Navas, la capitanía recaerá en el tridente formado por Rodri, Unai Simón y Ferran Torres. Además, la lista incluye nombres menos habituales que buscan su oportunidad definitiva como Leo Román (Mallorca) y Víctor Gómez (Braga) en defensa, Moleiro (Villarreal) y Toni Martínez (Alavés) como alternativas ofensivas y el regreso de Pau Torres (Aston Villa) para apuntalar la zaga.

España inicia su camino al Mundial con una apuesta valiente. Luis de la Fuente ha decidido que, para conquistar el mundo en 2026, los galones del pasado no son suficiente garantía. El fin de la era Carvajal-Morata ya es una realidad oficial.