Ancelotti rompe su silencio sobre el posible regreso de Mourinho

El actual seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha valorado la actualidad del equipo merengue y el posible regreso al club blanco del que fuera su técnico entre 2010 y 2013, el portugués José Mourinho. En una entrevista concedida a The Athletic y recogida por Europa Press, el italiano no ha ocultado su simpatía por el preparador luso, al que considera un gran amigo. "Si vuelve al Real Madrid, me alegraré mucho por él. Puede hacer un trabajo fantástico, como siempre ha hecho en todos los clubes en los que ha estado", confesó el veterano entrenador.

Antes de profundizar en la figura de su colega, Ancelotti hizo balance de la que ha sido su segunda campaña consecutiva sin alzar un gran título, reconociendo que no ha sido una buena temporada. El transalpino ha querido destacar la importancia de la gestión de los egos dentro de una plantilla plagada de estrellas. "Como siempre, intenté establecer una relación con la persona, porque lo que eres es una persona, una persona que juega al fútbol. Eso lo tengo muy claro", explicó sobre su filosofía de trabajo.

Uno de los principales problemas que ha detectado Ancelotti en su antigua casa es la pérdida de jerarquía. Tras las salidas de pesos pesados históricos, el equipo ha quedado huérfano de sus grandes referentes. "El Real Madrid ha perdido a jugadores realmente importantes: Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Nacho", enumeró. Para el italiano, el ambiente de la plantilla es fundamental y este emanaba directamente de esos futbolistas, ya que aportaban más carácter, más personalidad y más liderazgo. En este sentido, advirtió de que la entidad necesitará tiempo para reconstruir esa atmósfera que tantos éxitos les proporcionó, recordando que lograr el triunfo exige encontrar "un buen equilibrio" más allá de la mera calidad técnica.

Pese a las dificultades, el exentrenador madridista subrayó que la institución que preside Florentino Pérez es el club que entiende mejor que ningún otro cómo manejar estas cuestiones de jerarquía. Además, se mostró tajante al negar los rumores que apuntan a que los jugadores boicotean a ciertos entrenadores. "Porque eso da a entender que hacen lo que quieren. No es cierto. Es una auténtica tontería", zanjó con rotundidad.

Profundizando en su metodología, Ancelotti defendió el diálogo constante con sus pupilos frente a la imposición táctica. "¡No es cierto! Los jugadores, cuando yo estaba allí, tenía una idea e intentaba discutirla con ellos, y veía si estaban de acuerdo o no", relató, desvelando que esta dinámica de consenso se mantuvo incluso en escenarios de máxima presión como la final de la Liga de Campeones. Según su visión, el jugador debe formar parte de la estrategia y no limitarse a obedecer órdenes, recordando una anécdota con Andrea Pirlo en el AC Milan, cuando fue el propio centrocampista quien le sugirió retrasar su posición en el campo. "No quiero soldados en el campo. Quiero jugadores que estén convencidos de lo que tienen que hacer", sentenció.

En el tramo final de la entrevista, el técnico cambió de tercio para elogiar a la Premier League, competición que definió como la más emocionante debido a factores como la intensidad, la calidad técnica, el ambiente en las gradas y el alto nivel de sus árbitros. Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para el Arsenal FC, al que ve como justo merecedor de disputar la inminente final de la Liga de Campeones frente al Paris Saint-Germain.

Por último, en su actual rol como seleccionador, Ancelotti fue cuestionado sobre la presencia de Neymar en la cita mundialista que dará comienzo el próximo 11 de junio. El italiano dejó claro que la calidad del delantero es indiscutible y que la única incógnita reside en su recuperación. "Tiene un gran talento. Lo que tenemos que valorar en él no es si es capaz de controlar el balón o de pasarlo. Se trata de si su estado físico es bueno", concluyó.