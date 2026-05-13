El órdago de Florentino Pérez ya ha tenido respuesta. Aunque todavía no sea oficial. Enrique Riquelme, empresario alicantino y presidente ejecutivo de Cox, valora seriamente presentarse a las elecciones del Real Madrid después del desafío público que le lanzó el actual mandatario blanco en una rueda de prensa tan inesperada como explosiva.

Porque Florentino no dio puntada sin hilo. Cuando habló de "ese empresario con acento mexicano" que, según él, estaría detrás de movimientos para desestabilizar al club, en realidad estaba señalando directamente a Riquelme. Y en el entorno del empresario no ha sentado precisamente bien la maniobra. Más bien al contrario: consideran que el presidente del Real Madrid le colocó deliberadamente en el escaparate y le convirtió, automáticamente, en la gran alternativa al florentinismo.

Del rumor de palco a posible candidatura

Hasta ahora, el nombre de Enrique Riquelme se movía en ese terreno difuso de los rumores de palco, las conversaciones privadas y las especulaciones empresariales. Se sabía que llevaba tiempo estudiando el ecosistema del club, reuniéndose con gente influyente del madridismo y valorando opciones de cara al futuro. Pero la convocatoria electoral anticipada lo ha cambiado todo.

Según diversas informaciones, el fundador de Cox lleva meses preparando el terreno por si llegaba este momento. De hecho, habría alquilado hace tiempo un local junto al Santiago Bernabéu con contrato de larga duración, una infraestructura que muchos interpretan ya como un cuartel general de campaña listo para activarse.

Y no es el único movimiento relevante. El gran obstáculo para cualquiera que aspire a competir por la presidencia del Real Madrid siempre ha sido económico. Los estatutos exigen un aval equivalente al 15% del presupuesto del club, una cifra cercana a los 190 millones de euros que en la práctica ha funcionado durante años como una barrera casi infranqueable. Pero ahí también parece llegar preparado Riquelme.

Distintas informaciones apuntan a que el empresario ya habría negociado esos avales con varias entidades financieras internacionales vinculadas a grandes operaciones recientes de Cox, especialmente tras la compra de activos de Iberdrola en México.

Un momento delicado para Florentino

A partir de ahí, la pregunta empieza a ser otra: no si puede presentarse, sino si realmente quiere hacerlo.

Porque enfrentarse a Florentino Pérez no es simplemente concurrir a unas elecciones. Es desafiar a la figura más poderosa que ha tenido el Real Madrid en toda su historia reciente. El hombre que levantó el imperio económico del club, construyó el nuevo Bernabéu y convirtió al Madrid en una maquinaria global prácticamente imposible de discutir desde dentro.

Pero también es verdad que el contexto actual no se parece demasiado al de otros años. El Madrid viene de una temporada devastadora a nivel deportivo e institucional, con un ambiente interno enrarecido, filtraciones constantes y una sensación creciente de desgaste alrededor del presidente. La rueda de prensa del martes, lejos de transmitir tranquilidad, dejó una imagen de Florentino mucho más agresiva y tensionada de lo habitual.

"Me tendrán que echar a tiros", llegó a decir el presidente blanco en uno de los momentos más duros de la comparecencia. Una frase impropia de alguien plenamente cómodo en el cargo y que muchos interpretan como síntoma de que, por primera vez en mucho tiempo, siente una amenaza real.

El empresario que agita el tablero

Mientras tanto, alrededor de Riquelme empiezan a moverse nombres importantes del madridismo. Algunas informaciones hablan incluso del respaldo privado de antiguas leyendas del club, convencidas de que ha llegado el momento de abrir una alternativa seria a Florentino.

El empresario alicantino, de 37 años, representa además un perfil completamente distinto al de la actual estructura del club: más joven, con fuerte proyección internacional y una visión mucho más corporativa y profesionalizada del Real Madrid. Su idea, según ha deslizado en otras ocasiones, pasa por construir una entidad todavía más global y menos dependiente de círculos personales de poder.

Ahora falta saber si el paso definitivo llegará de verdad o si todo quedará, otra vez, en una amenaza latente. Pero lo que ya parece evidente es que Florentino Pérez ha dejado de caminar solo hacia unas elecciones. Y quizá ese sea el gran cambio político que vive hoy el Real Madrid.