Florentino Pérez sentencia al Barcelona: "No quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros 20 años"

Florentino Pérez ha vuelto a pasar por los micrófonos para hablar del Real Madrid, pero esta vez no ha sido en la sala de prensa de Valdebebas sino con Josep Pedrerol en laSexta. Después de su contundente comparecencia del martes donde convocó elecciones y además cargó contra la prensa, el máximo mandatario blanco ha vuelto a tomar la palabra.

Lo primero sobre la mesa, la resaca de lo que pasó ayer. Florentino está asombrado: "Estoy un poco impresionado por las críticas. No se corresponden con la realidad ni en el aspecto económico ni en el deportivo. Solo recibo mensajes de felicitaciones. La última vez que leí ABC fue ayer, me mandan un mensaje y veo lo de estoy cansado. Si yo estoy cansado es de trabajar. Han llegado a decir que tengo cáncer. Esos bulos me molestan. Me duelen todos los bulos. Para algunos es insuficiente ganar las Champions que yo he ganado. ¿En qué país vivimos?".

Florentino mantuvo la misma contundencia del día anterior y no dudó en replicar a Pedrerol: "¿Se va a creer también usted que estoy enfermo? Yo estoy fuerte y quiero ganar más Copas de Europa. Conozco a los periodistas que están en esta campaña orquestada. Quieren influir en el Madrid. No hablo con los periodistas porque estoy muy ocupado porque tengo una empresa muy grande de la que ocuparme aparte de esto".

Desafío a los aspirantes a la presidencia

Sobre la carrera electoral, Florentino mantiene su desafío: "Que se presenten si quieren. Los que hablan, que se presenten. No conozco a Riquelme, no conozco a ese señor. Si alguien quiere presentarse que lo haga. Yo no pedí más tiempo cuando me presenté en su día".

Respecto al Bernabéu, no le preocupan los posibles pitos: "A mí no me preocupa nada. Si a mí en todos estos años me han llamado de todo. A los socios lo que les digo es que son los dueños de verdad y veo muy mal que piten a los jugadores. Lo que se ha dicho de la pelea... ya he dicho que todos los años se han peleado jugadores y sacarlo para destrozar al Madrid es tremendo. Que si es un caos o una ruina. Increíble".

A nivel deportivo hoy sí ha hablado de esa parte y señala un punto en concreto de la temporada como razón del bajón del equipo: "El origen de todo esto está en el Mundial de Clubes, que nos ha llevado a tener lesionados. Jugando miércoles y domingo los jugadores se lesionan. No teníamos el físico necesario".

Sobre su supuesto machismo por dos frases a dos periodistas, Florentino se explicó: "Le dije eso de niña porque no le daban paso, pero esa periodista nos ha escrito y nos ha dicho que no hay ningún problema. Y con la otra periodista me refería a que no sabía si era periodista deportiva o hacía otra cosa".

"Si me quiere demandar el Barcelona, que lo haga"

En el caso Negreira, Florentino aceptaría que le demandase el Barcelona por sus palabras ayer: "Lo entendería, pues muy bien. Si me quieren demandar que lo hagan. Lo de que nos han robado siete ligas es una forma de hablar, pero durante dos décadas se ha pagado al vicepresidente de los árbitros. Y lo han hecho, según he escuchado a alguno, para luchar contra el Real Madrid. Nosotros vamos a presentar a la UEFA toda la documentación. La justicia deportiva tiene que actuar. No quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros 20 años. La relación está completamente rota". Florentino además habla de que este mismo año le han robado puntos: "Este año nos han robado entre 16 y 18 puntos. La Liga es cómplice de todo esto".

"La Liga es enemiga del Real Madrid. Financió Relevo para meterse conmigo y para meterse con el Madrid. Yo vengo aquí a defender a los socios del Real Madrid y lo voy a hacer con el caso Negreira. Somos los únicos que nos hemos personado", prosiguió el señor Pérez.

Otro tema a tratar fue el estadio Bernabéu y los conciertos: "Me ha dolido lo del estadio, igual que lo del parking. Hoy la justicia nos ha dado la razón. No sé, estos vecinos aparecieron de repente, no al principio. Serán del Atleti".

"Yo no elijo entrenador y además eso no toca ahora. Hay un director general para eso. Yo no elijo a nadie", comentó sobre Mourinho. Y con Mbappé, palabras de cariño: "Es el mejor jugador que tiene ahora mismo el Real Madrid".

Y mantuvo que él no decide los movimientos de la plantilla: "Habrá fichajes. Siempre hemos fichado a los mejores. Pero yo en eso no opino. Es trabajo de la dirección deportiva. Yo no me meto en eso".