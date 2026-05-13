Irene Montero y Ana Redondo arremeten contra Florentino Pérez por su "machirulada épica"

Horas después de la rueda de prensa de Florentino Pérez, la polémica por algunas de sus palabras sigue estando en el aire. Tras hablar sobre las tensiones en el vestuario del Real Madrid, el presidente es ahora centro del debate por varios comentarios dirigidos a mujeres periodistas durante su comparecencia pública. Las palabras del máximo dirigente madridista han provocado una contundente reacción desde el ámbito político, especialmente por parte de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y de la eurodiputada de Podemos Irene Montero.

La controversia se originó cuando Florentino Pérez se dirigió a una periodista llamándola "esa niña" mientras le cedía el turno de palabra, además de cuestionar que una periodista del ABC tuviera conocimiento futbolístico. Unas expresiones que han sido interpretadas por distintas dirigentes políticas como ejemplos claros de machismo en el ámbito profesional.

Ana Redondo habla de "machismo estructural"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido una de las primeras figuras institucionales en pronunciarse públicamente sobre el asunto. La dirigente socialista ha calificado las declaraciones del presidente del Real Madrid de "machistas", "evidentes" y "anacrónicas". Según Redondo, este tipo de comportamientos reflejan que todavía persisten actitudes profundamente arraigadas contra las mujeres en muchos entornos laborales y de poder.

"En España ese tipo de comentarios son anacrónicos y denotan la edad; yo espero que las generaciones más jóvenes también alcen la voz contra ese machismo anacrónico y un poco casposo", afirmó la ministra en declaraciones ante los medios.

🗣️ Ana Redondo, la ministra de igualdad: "Lo de Florentino Pérez es un MACHISMO evidente y que está fuera de lugar, hemos alzado la voz a través del ministerio." Sin comentarios 🤐pic.twitter.com/7oVwyTavFy — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 13, 2026

La titular de Igualdad considera que las palabras de Florentino Pérez no pueden normalizarse y subraya que forman parte de un "machismo estructural" que sigue presente en distintos sectores de la sociedad, incluido el deporte.

Irene Montero eleva el tono

Ana Redondo no está sola en su confrontación a las palabras del presidente del Real Madrid; de hecho, la reacción más dura llega desde Podemos. Irene Montero, exministra de Igualdad y actual eurodiputada, ha publicado un vídeo en redes sociales en el que calificó la actitud de Florentino Pérez como una "machirulada épica".

La dirigente morada ha sostenido que el presidente del Real Madrid no estaba tratando a las periodistas como profesionales, sino desde una posición de superioridad basada en el género. "Cuando él le habla de esa manera a una mujer, le está diciendo a ella y a toda la sala: para mí no eres una profesional, no te tomo en serio", afirmó Irene Montero.

La exministra ha ido incluso más allá y denuncia que este tipo de actitudes sirven para perpetuar comportamientos machistas en otros ámbitos de la sociedad. "Él no está viendo a una periodista, sino a una mujer a la que cree que puede tratar como un ser inferior, que puede humillarla o ridiculizarla en público", añadió la dirigente de Podemos.

En su intervención, Irene Montero utiliza el episodio para reivindicar las demandas feministas relacionadas con el respeto hacia las mujeres en el trabajo. "La próxima vez que pregunten qué más queréis las feministas, la respuesta es sencilla: queremos que nos traten con respeto en el trabajo, como si fuésemos personas", señala en el vídeo.

La eurodiputada también criticó el argumento utilizado por algunos sectores que justifican las palabras de Florentino Pérez por su edad o por pertenecer a otra generación.