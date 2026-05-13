La prensa deportiva rechaza las "graves acusaciones" de Florentino Pérez

La Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) ha mostrado su "más absoluto rechazo" a las "graves acusaciones" que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lanzó este martes contra varios periodistas deportivos durante su rueda de prensa.

"La Asociación Española de la Prensa Deportiva quiere manifestar su más absoluto rechazo a las graves acusaciones que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha efectuado en contra de los periodistas deportivos", señaló la asociación en un comunicado.

"La crítica respetuosa es una parte fundamental del ejercicio periodístico en toda sociedad democrática, en la que debe ser ejercido de manera libre. A pesar de las discrepancias de pareceres, el respeto ha de prevalecer siempre por ambas partes", añadió.

Durante su comparecencia de este martes, Florentino Pérez denunció "una orquestación de los malos periodistas" contra el club blanco e hizo duras críticas contra los medios, especialmente contra el diario ABC y Relevo, medio de Vocento que cerró el año pasado y cuyo "único fin era meterse con el Real Madrid y con Florentino Pérez". "Se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Real Madrid y especialmente contra mí", indicó.

"En el Real Madrid mandan sus socios y no mandan estos periodistas que se creen que dicen una cosa y se la cree la gente", dijo. "Es una orquestación de los malos periodistas contra el Real Madrid. Hace menos de dos años que he ganado una Liga y una Champions, pero eso ya se ha olvidado. Ahora el Madrid es la ruina, es el caos dicen por ahí, pero cómo va a ser el caos si es el club más prestigioso del mundo y nos lo reconoce todo el mundo", defendió.

"Voy a acabar con los malos periodistas y no periodistas que hacen daño al Real Madrid", advirtió. "Eso de que estos intelectuales del régimen, como los llamamos, o los de mayo del 68 se dediquen a filosofar sobre el Madrid como si fueran ellos Demóstenes a base de darle bofetadas al Real Madrid, no", manifestó.