La tertulia de este martes de El Primer Palo en esRadio ha versado, como no podía ser de otra forma, sobre la rueda de prensa explosiva que ha dado el presidente del Real Madrid Florentino Pérez en la tarde de este martes. Juanma Rodríguez contó como contertulios con Paul Tenorio, Paco Rabadán, Alfredo Somoza y Sergio Fernández.

Para todos la rueda de prensa del mandatario merengue ha sido "una bomba de relojería". Juanma defendía que "ha habido algunas líneas rojas que ha estado a punto de cruzar el presidente pero en el fondo, sobre todo el caso Negreira, ha estado muy correcto". Paco Rabadán contaba que "la rueda de prensa ha sido buena, con razón en todo pero ha fallado algo en las formas".

Alfredo Somoza ha comentado que "la tarde ha sido surrealismo histórico" para matizar que "algunos se han dado por aludidos, claro, pero Florentino ha querido defender lo suyo". Paul Tenorio defendía a Pérez "Ha sido una rueda de prensa donde ha desenvainado sin rubor. Ha estado muy bien el presidente". Desde París Sergio Fernández era algo más crítico " la política de comunicación del Real Madrid lleva tiempo fallando. Esto es una nueva prueba. Seguramente en muchas cosas tendrá razón pero ha sido la peor hora de la peor temporada"

Las críticas desaforadas al diario ABC, en especial a su redactor Rubén Cañizares. han llevado a que José Miguélez, habitual contertulio del programa y jefe de deportes del periódico citado entrara en directo. "Florentino ha estado desafortunado. Ha tapado los fracasos del Real Madrid con una crítica desaforada al ABC. Me ha recordado a Jesús Gil. Es una rueda de prensa de otra época".

Sobre el caso Negreira, Juanma Rodríguez ha visto a Florentino "como nunca jamás. En un tono tremendo. Es un antes y un después" y Paul Tenorio ha confirmado esa teoría "es una defensa a ultranza del club. No se puede consentir que al Madrid le robaran siete ligas"