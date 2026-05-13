Piqué da la razón a Florentino: "Las peleas en los vestuarios son lo normal"

Las tensiones en el vestuario del Real Madrid han sido noticia en los últimos días por una pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. Esta trifulca, unida a la derrota en el Clásico y los malos resultados de los últimos tiempos, ha generado gran revuelo en la entidad blanca…

No obstante, lo que terminó por agitar el avispero fue la rueda de prensa ofrecida en la tarde del martes por Florentino Pérez. Sin embargo, en medio de la tormenta apareció una voz inesperada para respaldar públicamente al presidente blanco: Gerard Piqué.

El excentral del Barcelona coincidió plenamente con las declaraciones del presidente del Real Madrid, quien en una controvertida rueda de prensa intentó rebajar la importancia de los conflictos internos en un vestuario profesional. Florentino aseguró que las discusiones y enfrentamientos entre compañeros son habituales en el fútbol de élite y que llevan ocurriendo desde hace décadas.

Florentino resta importancia al conflicto

Quizá lo que más llamó la atención es la naturalidad con la que abordó Florentino Pérez la polémica. Lejos de dramatizar lo sucedido, defendió que este tipo de situaciones forman parte de la convivencia diaria entre futbolistas de alto nivel. "Llevo 26 años y ningún año no se han pegado dos jugadores... o cuatro", explicó Florentino Pérez. El presidente madridista insistió además en que lo realmente preocupante no era la pelea en sí, sino que la información hubiera salido del propio club.

Según Florentino, este tipo de discusiones terminan resolviéndose rápidamente: "Como se pelean los jóvenes: le das una patada, el otro la devuelve y luego son amigos". Una frase que generó debate en redes sociales y en numerosos programas deportivos.

Pocas horas después, Gerard Piqué abordó el asunto durante un directo de la Kings League y terminó respaldando claramente la postura del presidente madridista. El exjugador azulgrana reconoció que las peleas en los vestuarios son algo mucho más común de lo que la gente imagina.

"Cada año hay peleas en los vestuarios. Lo ha dicho Florentino, no lo he visto, pero lo he leído. Cada año la gente se pelea, es lo normal", afirmó Piqué ante las preguntas de DjMaRiiO y Spursito durante la retransmisión.

🧐 ¿Se ha peleado alguna vez Gerard Piqué con un compañero de equipo? pic.twitter.com/pEprygiAmZ — Kings League Spain (@KingsLeague) May 12, 2026

Las palabras del exdefensa sorprendieron especialmente por tratarse de una figura históricamente enfrentada al madridismo y muy crítica con el club blanco en numerosas ocasiones. Sin embargo, esta vez Piqué dejó claro que entiende perfectamente el contexto descrito por Florentino.

"Yo nunca me he peleado con nadie"

Durante la conversación, Spursito quiso saber si Piqué había protagonizado alguna pelea a lo largo de su carrera profesional. El catalán negó haber estado involucrado en conflictos físicos serios con compañeros de equipo. "Yo no me he peleado en mi vida, con nadie", respondió entre risas.

No obstante, Perxitaa recordó un vídeo viral de hace años en el que Alex Song golpeaba amistosamente a Piqué durante una celebración. El excentral quiso entonces matizar la diferencia entre una pelea real y los juegos o bromas habituales entre futbolistas. "Estábamos de rúa, vas con la tiesura y tal. Es una pelea distinta, de amigos. Te doy, te toco la carita. Es habitual, pero es cariñosa", explicó.

Durante el directo de la Kings League, Piqué aprovechó para diferenciar esas discusiones normales de situaciones mucho más graves. En tono irónico, recordó un episodio relacionado con Álvaro Arbeloa y un palo de golf. "Es distinto a que te peguen un palazo con un palo de golf, que esto también lo vivió Arbeloa, a que te pegues cariñosamente de fiesta porque estás celebrando un título", comentó.

Un vestuario bajo presión

La polémica llega en uno de los momentos más delicados de la temporada para el Real Madrid. La derrota frente al Barcelona y las dudas generadas en torno al rendimiento del equipo han aumentado la presión sobre el vestuario y el cuerpo técnico.

En ese contexto, la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni fue interpretada por muchos aficionados como una señal de fractura interna. Sin embargo, tanto Florentino Pérez como Gerard Piqué han tratado de enviar un mensaje de normalidad.

Ambos coinciden en que las discusiones son inevitables cuando conviven jugadores con personalidades fuertes, competitividad extrema y una presión constante por ganar títulos. De hecho, muchos exfutbolistas han reconocido a lo largo de los años que los grandes vestuarios suelen estar llenos de roces, piques y enfrentamientos puntuales.

Más allá de la anécdota, las declaraciones de Piqué también llaman la atención porque rompen, al menos por un momento, la clásica rivalidad dialéctica entre Barcelona y Real Madrid. El exinternacional español no dudó en ponerse del lado de Florentino pese a las diferencias que ambos han mostrado públicamente durante años.