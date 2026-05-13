Rafa Nadal desmiente su candidatura a la presidencia del Real Madrid

Ni 24 horas ha tardado el campeón español Rafa Nadal en salir al paso de los rumores. El extenista ha confirmado que no formará parte de ninguna candidatura a la presidencia del Real Madrid. Al menos en lo que se refiere a las próximas elecciones. Todo ello tras la rueda de prensa de Florentino Pérez en el día de ayer y a los rumores que sitúan al manacorí en el círculo cercano de un posible candidato.

Este es el tuit de Nadal:

He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 13, 2026

"He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas", reza el tuit.

El posible candidato opositor a Florentino es Enrique Riquelme. El presidente de Cox Energy, conocido como el 'Rey del Sol', se posicionaría como la principal alternativa a la presidencia de Florentino Pérez.

A sus 37 años, el alicantino cumple con el estricto requisito de antigüedad —más de 20 años como socio— gracias a una tradición familiar. Es hijo de un antiguo miembro de la Junta Directiva durante la etapa de Ramón Calderón. La solvencia económica no es un obstáculo. El empresario es capaz de afrontar el aval exigido por los estatutos del club, que actualmente se estima en 187 millones de euros (el 15% del presupuesto anual de la entidad).

Con este tuit, Nadal se desmarca de este tema ya que incluso en una noticia del diario Marca se pudo ver una foto del 14 veces ganador de Roland Garros junto a Riquelme en un evento social.