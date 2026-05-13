Riquelme pide elecciones a Florentino y avisa: cumple los "requisitos económicos"

Enrique Riquelme ha dado un paso al frente en el escenario político del Real Madrid tras enviar una carta pública a Florentino Pérez en la que reclama un proceso electoral "más transparente, innovador y participativo" para el futuro del club blanco.

El socio número 43.858 del Real Madrid, señalado en las últimas semanas como posible candidato a la presidencia, dirigió una extensa misiva al actual mandatario madridista en la que mezcla elogios a su gestión con una petición clara: abrir un debate más amplio sobre el futuro institucional de la entidad.

Riquelme comienza la carta mostrando respeto hacia Florentino Pérez y reconociendo el impacto de su presidencia en la historia reciente del club.

"Permítame trasladarle, antes de cualquier otra consideración, mi más sincero respeto y agradecimiento por todo lo que usted ha representado para el Real Madrid durante estas últimas décadas", señala el empresario.

Además, destaca que bajo su liderazgo el Real Madrid "ha conquistado títulos inolvidables", reforzando "su independencia, prestigio institucional y posición como la entidad deportiva más admirada del mundo".

Críticas al actual modelo electoral

Pese al tono conciliador del inicio, la carta introduce después una reflexión crítica sobre el sistema electoral del club.

Riquelme considera que el madridismo lleva "casi veinte años sin un proceso electoral participativo" y asegura que los actuales plazos reglados "no se corresponden con el fomento de la participación y escucha que requieren las democracias modernas".

El empresario defiende que los socios merecen "tiempo y sosiego" para debatir el futuro del Real Madrid y reclama una mayor apertura en un momento que considera clave para la institución.

Petición de diálogo y transparencia

Uno de los puntos centrales del escrito es la solicitud de un diálogo directo con Florentino Pérez para acordar un proceso electoral más amplio.

Riquelme propone una convocatoria que permita "la participación real de los socios y madridistas" y menciona específicamente cuestiones como el voto por correo o las dificultades para contactar con los socios con derecho a voto.

"Un proceso más transparente e innovador", insiste el empresario, que considera necesario evitar "un tiempo de ruptura, polarización y tensión interna".

Pero además, lejos de plantear una confrontación directa, Riquelme insiste en varias ocasiones en la necesidad de preservar la estabilidad del club.

Según explica en su carta, el objetivo sería garantizar "otros veinte años de estabilidad, liderazgo y grandeza" para el Real Madrid a través de un proceso participativo y consensuado.

También reivindica valores históricos del club como "la ejemplaridad, la elegancia institucional, el respeto al adversario, la excelencia y la unidad".

Confirma que cumple los requisitos

Uno de los aspectos más relevantes de la carta llega cuando Enrique Riquelme deja claro que cumple las condiciones necesarias para optar a la presidencia del Real Madrid.

"He de dejar claro que cumplo con todos los requisitos económicos y de antigüedad para presentar una candidatura", afirma.

Además, utiliza como aval empresarial la reciente operación financiera de Cox, compañía de la que es presidente ejecutivo y propietario mayoritario, tras una emisión de 2.000 millones de dólares en el mercado.

¿Habrá candidatura alternativa? Aunque Riquelme no confirma oficialmente que vaya a presentarse, el contenido de la carta ha sido interpretado en muchos sectores como el primer movimiento serio hacia una posible candidatura alternativa a Florentino Pérez.

El empresario evita el enfrentamiento directo y apuesta por un discurso institucional y conciliador, aunque al mismo tiempo abre el debate sobre la necesidad de modernizar los mecanismos democráticos del club.

Riquelme concluye su mensaje asegurando que "las instituciones verdaderamente eternas son aquellas que saben unir experiencia y renovación, pasado y futuro, legado y continuidad".

Y deja una última reflexión dirigida al actual presidente blanco: "Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente sería el mejor legado para el futuro del Real Madrid".