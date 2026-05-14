Álvaro Aguado rompe su silencio: "Se sabrá la verdad de lo ocurrido"

Álvaro Aguado ha roto su silencio. Más de un año después de que se diera a conocer la investigación judicial por una presunta agresión sexual a una empleada del RCD Espanyol, el futbolista ha publicado un vídeo en sus redes sociales para defender públicamente su inocencia y denunciar el impacto personal y profesional que ha sufrido desde entonces.

Recordemos que la Fiscalía solicita para el centrocampista nueve años de prisión por unos hechos que supuestamente ocurrieron durante la fiesta de celebración del ascenso del club catalán a Primera División, en junio de 2024, en una discoteca de Barcelona.

"Después de todo lo vivido y tras una semana de reflexión por las últimas noticias que salieron, siento que ha llegado el momento de hablar", afirma Aguado al inicio del vídeo.

El futbolista, actualmente sin equipo tras finalizar su contrato con el Espanyol, asegura que el proceso judicial ha condicionado completamente su vida.

"Hace un año que mi vida se paró de golpe y desde entonces no he podido ejercer mi profesión por una acusación gravísima", lamenta el jugador jiennense, que también denuncia haber vivido sometido a un juicio paralelo alimentado por filtraciones, titulares sensacionalistas e informaciones parciales.

Pero además, Aguado sostiene que la opinión pública únicamente ha conocido una parte de la historia y afirma que existen elementos del procedimiento judicial que contradicen el relato difundido hasta ahora.

Este es el vídeo completo del exfutbolista:

Las contradicciones que señala Aguado

En su intervención, el exfutbolista perico insiste en que determinados aspectos relevantes del caso no han tenido repercusión mediática pese a constar, según él, en la causa judicial.

Algunos de los que menciona son las declaraciones de testigos presentes aquella noche, las supuestas contradicciones entre esos testimonios y la versión de la denunciante, así como "incoherencias e inexplicables lagunas" en su relato. También asegura que los primeros informes médicos "acreditan que no hubo ni un solo signo de agresión".

Otro de los aspectos que destaca es el tiempo transcurrido hasta la presentación de la denuncia. Según explica, esta se formalizó siete meses después de los hechos, cuando las grabaciones de las cámaras de seguridad ya habían sido eliminadas.

"Si la opinión pública conociera toda la información que ya forma parte del procedimiento, entendería que la realidad difiere mucho del relato que se ha difundido", afirma.

Confianza en la Justicia

Pese al desgaste sufrido durante este último año, Aguado asegura confiar plenamente en la Justicia y espera que el juicio permita esclarecer lo ocurrido. "Deseo que el juicio llegue cuanto antes", señala el futbolista, convencido de que será entonces cuando se analicen "en profundidad los hechos, las pruebas y los testimonios".

"Se sabrá la verdad de lo ocurrido y quién es realmente la víctima", añade en uno de los fragmentos más contundentes de su mensaje. Pero además, durante el vídeo colgado en sus redes sociales, Aguado quiso dejar claro que no pretende cuestionar la gravedad de las agresiones sexuales ni la necesidad de proteger a las víctimas reales.

"Hay delitos y quien los comete debe responder por ellos", afirma. Pero añade inmediatamente que también deben hacerlo "quienes mienten", porque, según sostiene, ambos escenarios pueden "destrozar una vida". El jugador considera además que las denuncias falsas perjudican la lucha de las mujeres que realmente han sufrido agresiones y merecen "protección, credibilidad y respeto".

El impacto emocional

Más allá de la dimensión judicial, Aguado describe el profundo desgaste emocional que asegura haber sufrido desde que se conoció el caso. "El miedo, la vergüenza, la rabia, la impotencia, el dolor y el daño recibido son tan grandes que ni siquiera alguien sin escrúpulos merecería vivir algo parecido", afirma.

El centrocampista también ha tenido palabras para quienes le han señalado públicamente durante este tiempo. Lejos de responder con dureza, dijo desear que nadie de su entorno tenga que atravesar una situación similar.

Recordar que el caso sigue pendiente de juicio mientras Aguado continúa sin equipo y alejado de los terrenos de juego. Su vídeo supone el primer pronunciamiento público amplio desde que trascendió la investigación y marca un cambio en su estrategia comunicativa tras meses de silencio.

"Cada día que pasa es un día menos para que todo se sepa y pueda empezar a reconstruir lo que injustamente se me arrebató", concluye el futbolista.

Mientras tanto, el proceso judicial seguirá su curso y será finalmente la Justicia la que determine lo ocurrido aquella noche en Barcelona.