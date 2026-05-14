DAZN confunde un selfie con una bronca de Florentino con socios

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, compareció este martes ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva para anunciar el inicio del proceso electoral en la entidad. Su objetivo principal era despejar cualquier duda sobre su futuro, confirmando que acudirá a los comicios junto a su actual equipo directivo, pero la situación sigue muy tensa.

Ha pasado algo curioso en el Real Madrid-Oviedo y en las redes sociales. Todo por una mala interpretación de DAZN. En unas imágenes iniciales de un tuit se veía a Florentino discutiendo con un aficionado. "El intercambio de opiniones de Florentino y un aficionado", rezaba el tuit de DAZN. En las imágenes se veía a Florentino discutiendo con un seguidor del conjunto blanco que estaba justo debajo del palco. Poco después, DAZN borró el tuit y puso este:

Florentino Pérez, un aficionado a la búsqueda desesperada de una foto y los aficionados del Real Madrid 👀 Esto pasó antes del Real Madrid 🆚 Real Oviedo #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/Z6RMbBMTIp — DAZN España (@DAZN_ES) May 14, 2026

Aquí parece que la única discusión por ahí es por una foto, no por nada ajeno a eso. DAZN lo malinterpretó y se formó el lío en redes sociales.

Florentino ya comentó en la previa que soportaría cualquier decisión del socio. Eso sí, avisó de una campaña orquestada contra él: "He tomado esa decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Real Madrid y especialmente contra mí".

Con la convocatoria de estas elecciones, la directiva tratará de revalidar la confianza de la masa social y poner fin de una vez por todas al constante ruido mediático que rodea al quince veces campeón de Europa. Sin embargo, esta situación parece enquistada. También se han retirado pancartas en contra de Florentino durante el partido.